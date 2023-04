Veracruz tiene diputado distrital masónico

Veracruz, Ver.– Giovanni Lozano Hernández, fue nombrado como diputado del XVl distrito masónico, el cual será el enlace del muy respetable gran maestro, Porfirio Josafat Flores Cruz, con los tres órdenes de gobierno.

Durante la ceremonia, también se dio a conocer el programa de trabajo de la Gran Logia Unida Mexicana y de Libres y Aceptados Masones del Gran Oriente de Veracruz A.C. para el bienio 2023 – 2025.

En primera instancia se recalcó el compromiso que se tiene con los gobiernos municipales, estatales y federal, con respecto a los actos cívicos venideros, las colaboraciones filantrópicas, educativas, sociales y educativas, que permitan ayudar a la sociedas que menos tienen.

Otro aspecto fundamental durante el bienio de trabajo, será continuar con la labor de hermanamiento con las potencias masónicas regulares de todo el mundo, principalmente las de Estados Unidos.

En la ceremonia estuvieron presentes, Diputado saliente del XVI Distrito Masónico, Guillermo Cinta Cerdán; Gran Primer Orador, Guillermo Cinta Garrido; Gran Primer Secretario, José Juan Vidaña Palmer; Gran primer Tesorero, Ulises Torres Hamdal; Presidente de la Comisión de Acción Social, Mario Talavera King; Presidente de la Comisión de la Comisión de Conservación y Reparación del Templo, Rene Arnulfo Rodríguez Martínez; así como hermanos como representantes de las Respetables Logias Simbólicas Lumen No. 13, Xicoténcatl No. 3, Uroboros X3 No. 42 y Esperanza No. 2.

Por Alejandro Ávila