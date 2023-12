Veracruz y Xalapa con más créditos que deben pasar a Responsabilidad Compartida: Infonavit

Veracruz, Ver.- Los accidentes automovilísticos incrementan durante la temporada vacacional decembrina, debido a que varios de los turistas no conocen correctamente las vialidades en ciertos zonas, mencionó David Escalante, Coordinador Estatal de socorros de la Cruz Roja.

El rescatista agregó que esto es una responsabilidad compartida, pues dijo que los automovilistas locales deben tener más precaución, sin embargo, no siempre lo hacen.

Los accidentes más comunes son los que involucran conducir y el consumo de bebidas alcohólicas, por ello, reiteró el llamado para que se tenga un conductor designado.

Recordó que los operativos de alcoholímetro son filtros que ayuden a prevenir accidentes por lo cual, los automovilistas no deben verlo como un mal.

“Invitaremos que si van a salir y van a ingerir un tipo de bebidas no manejar designar a alguien que vaya manejar que no tome o en dado caso utilizar otro tipo de transporte donde no intervenga el conductor en estado de ebriedad”.