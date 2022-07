«Voraces» arrendatarios en Xalapa; elevadas rentas aniquilan a comerciantes

Xalapa, Ver.- En medio de una de las peores crisis económicas de que se tenga memoria, en la capital veracruzana los arrendatarios son «voraces» y cotizan sus locales comerciales a precios de «Dubái».

Debido a lo anterior el comercio a través de las redes sociales cobra mayor auge en la ciudad, mientras que en sus principales calles y avenidas se observan gran cantidad de locales vacíos.

Semana a semana en Xalapa cierran una gran cantidad de establecimientos cuyos propietarios no pueden seguir pagando alquileres tan elevados.

Por ejemplo, un local en las avenidas Lucio, Revolución o Clavijero del centro de la ciudad se llega a cotizar de 15 hasta 50 mil pesos mensuales y se contrata pagando un mes adelantado, uno de depósito y se requiere de un aval con propiedad al corriente en el pago del predial.

Un directivo de la Canaco de Xalapa que solicitó no ser identificado aseguró que los altos costos de arrendamiento dificultan que se emprendan nuevos proyectos porque bajo esas condiciones se requieren de 30 a 100 mil pesos tan sólo para contratar un buen local, más el capital de trabajo para las mercancías, lo cual está fuera del alcance de muchos.

En las plazas comerciales o en la zona de las Ánimas se cobran rentas hasta de 100 mil al mes.

La fuente de Canaco consultada por Noreste llamó voraces a los arrendatarios que «ven la tempestad y no se hincan y prefieren tener vacíos sus locales antes que bajar las rentas para que abran nuevos comercios».

En un recorrido por el centro de la ciudad se observan muchos locales con letreros de «SE RENTA» pero por ejemplo un pequeño local de 3×6 metros, es decir, 18 metros cuadrados, en la calle de Carrillo Puerto tiene un costo de 25 mil pesos mensuales.

En opinión de varios comerciantes, en los meses posteriores, si las ventas no repuntan, muchos tendrán que cerrar sus puertas porque no hay ventas y no pueden seguir pagando renta, luz, agua, internet, teléfono, impuestos y salarios de sus trabajadores.

A la par de lo anterior, cada vez son más las personas que ofrecen comida, bebidas, regalos, joyería, ropa, accesorios, cosméticos y servicios varios a través de redes sociales y otras plataformas, donde no tienen que pagar costosos arrendamientos.

Por Severo Mirón