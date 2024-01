Xóchitl Gálvez recibe propuesta de creación de Secretaría del Campo

Ciudad de México.- Luego que representantes de más de 100 organizaciones campesinas vinculadas al PRI, le presentaron una propuesta de reforma para este sector en la que piden la creación de una Secretaría del Campo, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, reprochó que el gobierno federal permitió que entrara al país carne de mala calidad de Brasil, Guatemala y Argentina, para evitar que suba el costo del producto, en lugar de apoyar a los productores nacionales.

Además, sostuvo que se dejó a aguacateros, limoneros y ganaderos se han tenido que defender solos ante el “chantaje del crimen organizado”. En su caso, dijo: “A mí no me va a temblar la mano; no va a haber abrazos para los delincuentes no, no, no, no, no, porque los abrazos han sido para los delincuentes”.

Reunida con representantes de las organizaciones, encabezadas por la a Confederación Nacional Campesina (CNC), uno de los sectores que integran al tricolor, Gálvez también cuestionó la labor del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con la que aseguró que hay serios problemas.

Aseveró que dicha dependencia “no está haciendo su trabajo en la parte de inocuidad sanitaria tanto vegetal como animal. Y ustedes saben que eso es súper importante para poder vender nuestra carne a buen precio. Y ¿saben qué hizo este gobierno? dejó entrar la carne de mala calidad de Brasil, de Guatemala, de Argentina que no es una buena calidad para los mexicanos ¿para qué?, pues para que no se encarezca más el producto por no apoyar a los ganaderos mexicanos”.

Y tras de relatar las acciones para solucionar conflictos agrarios durante el periodo en que fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox, señaló que conformará el mejor proyecto para el campo.

De manera previa, representantes de varias de las organizaciones que asistieron le entregaron un documento denominado “Rumbo a un nuevo modelo rural justo y productivo”, en el que le presentaron la propuesta de crear la Secretaría del Campo, luego de asegurar que se han sembrado 19 por ciento menos de superficie que en el gobierno pasado.

Entrevistada antes del acto, Gálvez advirtió que, además, hay una situación complicada por la “sequía brutal” que se registra desde hace tres años, y al apuntar que los productores han sido víctimas de la violencia, expresó que “el gobierno no puede seguir cerrando los ojos a lo que está pasando” con los cobros de piso para productores.

Con información de La Jornada