Xóchitl Gálvez reconoce que cometió errores en su trabajo de titulación

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la iniciativa de Morena para que los expresidentes de la República puedan ser senadores cuando concluyan su mandato.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que su retiro tiene fecha y es cuando culmine su sexenio, en septiembre del año próximo.

«¡Zafo! A mí que no me metan en eso. Yo ya lo he dicho, soy un hombre de palabra, a mí me queda un año y 10 días y entrego la banda presidencia y me jubilo”, declaró.

El mandatario mexicano apuntó que cuando termine su sexenio no aceptara ningún cargo y que no volverá a opinar sobre cuestiones políticas.

“No acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni extranjero. No voy a participar en ningún evento y no vuelo a opinar sobre cuestiones políticas, no voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar mi Twitter, mi Facebook, no voy a recibir a nadie que me planteé algo vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, es un tema vedado. Yo ya estoy chocheando”, aseveró esta mañana en el Salón Tesorería.

“Ya viene el relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va haber continuidad con cambio, estoy seguro (…) No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente mi Twitter, mi ‘Face’, completamente, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos”, matizó.