Ya no vamos a acompañar el proceso porque nos sacaron: Marcelo Ebrard

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, asevera que no habrá ruptura en Morena a raíz de que se anuncie al candidato presidencial del oficialismo para las elecciones de 2024.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que los seis aspirantes a la candidatura presidencial de la Cuarta Transformación son “gentes mucho muy responsables”.

El mandatario mexicano dejó en claro que los seis aspirantes “no son ambiciosos vulgares”, contrario al bando de la oligarquía en el país.

“No son ambiciosos vulgares, se lucha por el pueblo, en otros lugares se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero por tener el privilegio de mandar, del poder, y eso no lo comparten con nosotros los oligarcas. Para nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, externó.

“(Los oligarcas) no están pensando en el pueblo, como están pensando en ellos. Es lo único que les importa, y pueden fingir y simular en el discurso, pero es pura demagogia, aquí hay idealismo. Si no hay principios y no hay ideales, no tiene sentido el ejercicio de la política que es un noble oficio”, recalcó en el Salón Tesorería.