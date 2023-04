A través del canal oficial de Coachella, YouTube contará con seis escenarios para que los fans elijan

Ciudad de México.- Luego de la muerte de Julián Figueroa la noche del pasado domingo, Maribel Guardia, único hijo de la actriz que tuvo con Joan Sebastian, rompió el silencio y habló con los medios de comunicación como ha vivido este difícil momento por el fallecimiento de su hijo.

Primero que nada, Maribel dio las gracias a todas las personas que le mostraron su apoyo en este momento tan complicado, además mencionó que decidieron velar a Julián en su casa debido a que él no pudo llorarle bien a su papá cuando murió.

Foto: Agencia Fronteriza de Noticias

“Yo les quiero dar las gracias por estar, pues en este momento tan difícil para nosotros, no quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa, y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo, siempre me dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá, mamá’”, dijo Maribel

Posteriormente dijo que otra de las razones por la que llegaron a este acuerdo fue que no querían que el hijo de Julián, quien apenas tiene cinco años de edad, viera el cadáver de su padre.

“Cuando murió, Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él”, mencionó Maribel.

Maribel Guardia rompe en llanto

Maribel agregó que va ser difícil este duelo tras perder a su hijo tan joven con solo 27 años de edad, más sin embargo estarán unidos para salir adelante.

“Dios me lo dio, Dios me lo quito lo entrego en sus manos” #MaribelGuardia expresa su dolor ante la muerte de su #julian_figueroa @LaVozaz pic.twitter.com/FNWdCF8smB — Diana García (@DianaGaav) April 12, 2023

“Necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián, y este realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros vivir este duelo. Yo se que apenas está empezando nos falta mucho camino por recorrer, pero Dios es grande, ayer llegó el Padre José de Jesús, hizo una misa preciosa donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo”, agregó.

La actriz de la novela “Corona de Lágrimas” soltó en llanto ante las cámaras, luego de agradecer a las personas, programas de televisión y medios de comunicación por realizar homenajes a su hijo.

Foto: Telemundo

«He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y se que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias, se los agradezco mucho», dijo Maribel Guardia.

Maribel mencionó que Julián tenía mucho futuro por delante en su carrera musical, quien tenía 500 composiciones, además de realizar otras actividades como montar a caballo y tocar diferentes instrumentos.

“Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entregó en sus manos, tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera tenía quinientas composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue, gracias a Dios me dejó esta niña tan linda (Imelda, viuda de Julián), mi nuera, que le dio un bebé precioso, que tenemos que sacar adelante”, finalizó.

Finalmente la actriz agregó que no quería que esto se viera como un show, por lo que menos quiere es salir en cámaras en momentos tan difíciles como el que está pasando.

La actriz Maribel Guardia habló sobre el último adiós a su hijo, Julián Figueroa, quien falleció el pasado domingo a los 27 años de edad. #LasNoticiasDeFOROtv | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/plxPbcbv38 — Foro_TV (@Foro_TV) April 12, 2023

“Yo la verdad no quería que esto fuera como un show, porque cuando uno vive un dolor tan grande lo que menos quiere son cámaras y que hubieran visto, no se, el cadáver de Julián, no quería eso, por lo del papá fue que tomamos esa decisión”, finalizó.

Con información de Informador