Aaron Rodgers le dice adiós a Green Bay

Xalapa, Ver.- El programa deportivo de la Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa se viste de gala este mes de abril, tras los buenos resultados que han conseguido en deportes de conjunto. Ahora le toca el turno al atletismo con el campeón paralímpico veracruzano Rodolfo Chessani García que competirá en el Grand Prix Xalapa 2023.

Nacido en la ciudad de Coatzacoalcos, José Rodolfo comenzó su carrera en el deporte jugando básquetbol y fútbol, lo que al momento le daba alegría y lo hacía competir en busca de alcanzar sus metas deportivas; pero la vida le tendría una sorpresa, su madre Guadalupe García, le vio potencial para cambiar de disciplina y le presentó el atletismo.

“Al principio mi madre, que siempre fue atleta, me dejó practicar el deporte que quisiera, pero llegó el momento donde ella supo que tenía cualidades para el atletismo. Me metió a entrenar y desde el primer día, tengo que aceptarlo, no me gustó. Yo quería jugar con mis amigos”, platicó el velocista veracruzano.