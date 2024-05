Alumbrado público y drenaje son los reclamos en las colonias del Distrito 14: Bertha Ahued

Xalapa, Ver.- ¡Vienen tiempos mejores! Gracias a tu apoyo y tu confianza, vamos con paso firme hacia el triunfo, destacó Américo Zúñiga Martínez, candidato a la diputación federal por el Distrito X de Xalapa.

«Ganas tú y ganará tu familia: recuperaremos la tranquilidad, tendremos mejor atención en salud, educación y empleos», manifestó el abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Al participar en un evento que congregó a cientos de personas y que fue encabezado por el candidato a la gubernatura de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, Zúñiga Martínez dijo: «México con Xóchitl, Veracruz con Pepe Yunes y Xalapa con un servidor. Así es como vamos a darle a cada familia, lo que merecen: una vida con prosperidad de verdad».

En su intervención, manifestó que hoy se está de fiesta porque los números y las encuestas marcan una tendencia ganadora, «hoy, después de cerca de tres meses, no ha habido una semana que nuestro candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México no aumente en preferencia y no ha habido una semana que la candidata de Zacatecas no haya bajado, se está desplomando en Xalapa y Veracruz».

En el evento masivo que se llevó a cabo en la zona del parque Adoquín, de la calle Herminio Cabañas León en la colonia Rafael Lucio, estuvieron los candidatos a las diputaciones locales por Xalapa, Adriana Rojano Pazzi y Sergio Hernández Hernández, así como la candidata al Senado, Sara Ladrón de Guevara.

Ahí, subrayó que en Xalapa y en Veracruz, Morena se tambalea, además de que la gente no caerá en las mentiras y la demagogia. «Hoy en Veracruz se ha perdido la capacidad de escuchar y atender, de gobernar y progresar».

También acudió el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Fernando Yunes Márquez. Además de personalidades de la política nacional de la talla de Gustavo Madero y Cecilia Soto, entre muchos liderazgos políticos, académicos y sociales.