AMLO califica de “Intromisión abusiva, prepotente” infiltración de la DEA en Cártel de Sinaloa

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como “intromisión abusiva, prepotente” el operativo que realizó la DEA de los EE.UU. para infiltrar al Cártel de Sinaloa en nuestro país de infiltrar sin autorización de las autoridades mexicanas.

“Tenemos que verlo, pero no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del ejército mexicano, de la Marina, de los Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”, indicó.

Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando, que no hasta bajaron un globo de China ya? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje”, dijo a pregunta expresa de cómo calificaba dicha acción del Gobierno estadounidense.

Foto: Expansión Política

“Está muy suelto todo, lo digo de manera respetuosa: ¿cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos o algunos, para no exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada? Como lo que sucedió con el que era el jefe de la DEA en México, que se le descubrió que tenía relaciones con representantes de los cárteles de la droga, y de repente o quitaron y no se supo más, o el caso de García Luna”, declaró.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el viernes pasado cargos en tres distritos federales contra varios supuestos cabecillas del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos de Joaquín Chapo Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas.

Los cargos en los distritos federales del Sur de Nueva York, el Norte de Illinois y el Distrito de Columbia son contra cerca de una treintena de personas, incluidos cuatro hijos de El Chapo, e incluyen acusaciones por armas y blanqueo de dinero.

Según el comunicado, hay siete acusados bajo custodia, aunque no aclara cuáles son. Fuentes de la Administración estadounidense indicaron en una llamada con periodistas que esos siete fueron arrestados “hace semanas” en Colombia, Grecia y Guatemala.

Foto: Grupo MARMOR

Las acciones de este viernes, según la gestora de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Anne Milgram, mandan “el mensaje claro a Los Chapitos, el Cártel de Sinaloa y las redes criminales de droga de todo el mundo de que la DEA no se frenará ante nada para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y de los estadounidenses”.

Los Chapitos son cuatro hijos de Guzmán Loera, antiguo dirigente de ese cártel: Iván Guzmán Salazar, de 40 años; Alfredo Guzmán Salazar (37), Joaquín Guzmán López (36) y Ovidio Guzmán López, de 33.

“Cosas muy vulgares”, AMLO sobre filtraciones del Pentágono que involucran a México

El mandatario mexicano criticó las filtraciones de documentos del Pentágono revelados en un chat de Discord y dados a conocer por el Washington Post, donde apuntan a roces entre ls Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).

“Todavía veo qué el Washington Post, que el New York Times y que filtraciones del Departamento de Estado, del Pentágono de que se están peleando Marina y Defensa, cosas muy vulgares, hasta no corresponden a un trato entre países con buena vecindad. Y luego los proestadounidenses que hay aquí, el Reforma y todos, que quisieran, como lo han deseado los conservadores, que nos convirtiéramos en un Estado asociado, una colonia”, manifestó. “Todo esto que está saliendo de filtraciones ¿en qué periódico fue? El Washington Post, de una supuesta confrontación entre Marina y la Defensa (…) del Departamento de Estado ¿cómo hacen eso?”, refirió.

López Obrador detalló que se hablará en su momento con autoridades de los Estados Unidos “de cuáles van a hacer las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo, pero ya no es el mismo tiempo de antes, ya lo he dicho aquí”, dijo.

Foto: Infobae

Documentos filtrados del Pentágono en un chat de Discord revelaron una pugna entre la Sedena y la Semar, dnde detalla una posible frustración del almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, por la posibilidad de que el Ejército Mexicano fuera quien tomara el control del espacio aéreo mexicano.

Con información de López-Dóriga Digital