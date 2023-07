AMLO celebra que España no haya caída en ‘extramaderecha’

México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este lunes al pueblo de España porque “no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo” el domingo en las elecciones generales.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador pensaba que la derecha iba a arrasar en las elecciones generales españolas del domingo.

«Me dio mucho gusto lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo, me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar y no pasó eso afortunadamente”, expresó.

“Estoy contento y aclaro que es la derecha que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema y yo creo que toda la derecha es extrema, nada más que el conservadurismo tiene sus matices”, indicó.