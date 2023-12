AMLO propone consulta ciudadana para dar solución al debate sobre las corridas de toros en México

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no habrá impunidad en el caso del desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), del cual reconoció que es el único caso de corrupción que ha tenido su sexenio.

El mandatario mexicano celebró este viernes en la conferencia matutina de Palacio Nacional la detención el jueves del exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira.

“Qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales”, puntualizó.

Gavira está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la presunta utilización de 800 millones de pesos de Segalmex para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como por el desvío de 142.5 millones de pesos para adquirir azúcar que no se entregó totalmente.

Tras ser detenido, René Gavira fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El mandatario mexicano reveló que le ha pedido al fiscal Alejandro Gertz que este caso del fraude millonario a Segalmex no quede pendiente.

“Yo le he pedido al fiscal de manera respetuosa, que este caso no quedara pendiente, entre otras cosas desde luego por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo están haciendo. No les quiero dejar ni un banderín, nada”, expuso.

«No establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político. por eso no han podido destruirme. Hay algo que estimo muy importante en mi vida, que es la honestidad,. Si yo fuese corrupto ya me hubiesen hecho minilla de peje, pero no, y le agradezco mucho a la gente su confianza y apoyo, porque vaya que me han atacado”, declaró.