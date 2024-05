Ana Bárbara reune a las «Bandidas» jarochas en la Expo Ganadera Ylang Ylang

Estados Unidos.- Ben Affleck dejó atrás su anillo de bodas el viernes, alimentando los rumores de que él y Jennifer Lopez se dirigen a Splitsville.

TMZ captó fotos exclusivas de la estrella de «Gigli», de 51 años, acercándose al recital de su hijo el sábado. ¿Y adivina qué? Su mano izquierda estaba notablemente libre de joyas. Sí, leíste bien: Affleck no tenía anillo de bodas, una ausencia flagrante que está causando conmoción en Hollywood.

Esta revelación sin anillo es la primera desde que los rumores de una ruptura aparecieron en los titulares a principios de esta semana. El jueves, Affleck y Lopez todavía lucían sus joyas matrimoniales cuando los paparazzi los sorprendieron recogiendo a la adolescente de JLo, Emme . Pero el viernes algo había cambiado y la banda de Affleck era MIA.

La pregunta en boca de todos: ¿Qué pasó en esas 24 horas para que Ben se deshiciera de su anillo? Ni Affleck ni Lopez han comentado sobre los rumores del divorcio, dejándonos a todos en suspenso.

Ben Affleck seen WITHOUT his ring for the first time amid claims he and Jennifer Lopez have been living apart for ‘several WEEKS’ #TerminalIllness #MedicalDecisions [Video] The pair had not been seen together for 47 days until Thursday, when they put on… https://t.co/HHWXAPXgnX

— Neuro Support News (@GivNeuroSup) May 19, 2024