Anahí, de RBD, es sacada en camilla de su concierto; reporta mal estado

Estados Unidos.- George Funky Brown, baterista, compositor y cofundador de la agrupación Kool & the Gang, murió hoy a los 74 años de cáncer de pulmón.

Según información de medios nacionales, el músico responsable de temas como “Jungle Boogie” o “Ladies Night”, murió la noche del jueves en su casa de Los Ángeles.

Un mes antes, Brown había hecho una aparición en el canal KCAL News para hablar de su diagnóstico de cáncer y el proceso que llevó como tratamiento.

Mientras que en julio, el músico presentó su libro de memorias ‘Too Hot: Kool & the Gang & Me’ y junto a Kool & the Gang lanzó ‘People Just Wanna Have Fun’, el álbum número 34 de la banda.

Foto: La Magazín

Brown creció en Jersey City, Nueva Jersey, influenciado por la música de bateristas como Elvin Jones, Art Blakey y Jack DeJohnette, y comenzó a actuar en bares de jazz cuando apenas se encontraba estudiando el bachillerato.

En 1969, la banda con la que tocaba Brown, hasta entonces conocida como Jazziacs, cambió de nombre a Kool & the Gang, cuyos integrantes eran Robert Kool Bell en el bajo, Ronald Bell y Ricky West en el teclado, Robert Mickens en la trompeta, Dennis Thomas en el saxofón y Charles Smith en la guitarra.

La fama llegó en 1973 con el lanzamiento del álbum ‘Wild and Peaceful’, que incluía temas como ‘Jungle Boogie’, ‘Funky Stuff’ y ‘Hollywood Swinging’.

En 1979 se hicieron acreedores al Grammy de álbum del año con el disco de la banda sonora de ‘Saturday Night Fever’.

Foto: Rockandpop

Un año más tarde lanzaron el disco ‘Celebrate!’, uno de los materiales más reconocidos de la agrupación, del que se desprendió el éxito ‘Celebration’, la única canción de la banda que logró posicionarse en el número uno de la lista Billboard 100 de Estados Unidos.

La carrera profesional de Brown, también estuvo marcada por la composición de éxitos como ‘Get Down On It’, ‘Cherish’ o ‘Johanna’.

Con información de EFE