Ángel Álvaro Peña – EU, es amigo a pesar de diferencias políticas

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

Lamentable cuando son los medios los que utilizan sus espacios como campo de batalla entre su país y el país donde les hubiera gustado nacer. Es decir, entre México y Estados Unidos.

Los medios han dado espacios destacados a la búsqueda de roces entre los gobiernos de ambos países. Los pretextos que desfilaron por esta negra historia son tan intrascendentes como dignos de estudio como un síntoma de una oposición que siguen pensando en que el vecino del norte es el hermano mayor, el jefe, el que manda poner y quitar presidentes en México.

Desde que la oposición insistía por todos los medios y todos los días la urgencia de que López Obrador felicitara a Biden por su triunfo, para que no fuera a pensar el huésped de la Casa Blanca que era más amigo de Trump que del actual presidente demócrata, hasta la situación sobre la posibilidad de que se elabore el fentanilo en nuestro territorio.

Les ha fallado una y otra vez su intención de enfrentar a la Casa Blanca con Palacio Nacional, a pesar de que han hecho lo posible para que haya pleito, intervención, presión y hasta invasión.

Así, los opositores no han desperdiciado oportunidades y tanto Marko Cortés como Alejandro Moreno no dudan en acusar al Presidente mexicano ante la OEA y la ONU, visitan a reyes y príncipes en un viaje al túnel del tiempo para acusar al gobierno de su país, van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, según platica el propio López Obrador, hasta al Vaticano han ido a pedir ayuda para que no llegara a la Presidencia de la República.

Una de las características principales de los opositores no es sólo el malinchismo, el rechazo a todo lo mexicano sino que lo mismo le da ser de una país que de otro. No tienen bandera y por lo tanto no tienen identidad y esto los hace frágiles aunque digan lo contrario. Siempre viendo con sumisión e inferioridad ante todos lo extranjero, pensando que lo de otros países es mejor y que México resulta un estorbo de la humanidad, los conservadores persisten en otorgar autoridad a cualquier gobierno extranjero menos al propio.

Las relaciones entre México y el resto del mundo tienen una solidez basada en la verticalidad del gobierno. La oposición cuando llega a estos extremos simplemente no es tomada en cuenta por nadie, ni dentro ni fuera del territorio mexicano.

Cuando se realizan estudios socioeconómicos, políticos, de liderazgo a nivel internacional, oposiciones como la que hoy existe en México ni siquiera son consultadas a pesar de la acuciosidad de los trabajos y la necesidad de precisión en los ensayos. Su palabra no es válida y su postura es simplemente invisible para el ejercicio político del país.

A esto hay que agregar una prensa que toma partido, que da seguimiento a las declaraciones de la oposición sin verificar fuentes, que reproduce en espacios destacados las críticas al gobierno, que miente.

Biden y López Obrador mantienen una relación de amigos, aunque haya quienes quieren ver en algunas de las dependencias de ese gobierno parte de un posible enfrentamiento o de roces diplomáticos. Nada de eso.

El presidente López Obrador informó que su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, respondió con una carta por la cooperación México-EU en temas de seguridad.

«Él es respetuoso de nuestra soberanía, está muy consciente de que debemos trabajar juntos. (…) ayer me mandó una carta básicamente de agradecimiento por la reunión. Nos dio respuesta y que están agradecidos porque estamos trabajando en distintos temas: armas, migración, fentanilo», comentó.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por su parte, refirió que es la más reciente reunión en materia de seguridad en Washington se abordó lo referente al combate al tráfico de drogas, en especial fentanilo y armas.

Se habló de una carta, dada a conocer por un medio televisivo, donde los hijos de El Chapo Guzmán afirman que son víctimas de persecución de la DEA, la cual los convirtió en ‘chivo expiatorio.

«Supimos hoy en la mañana, en la reunión de seguridad, de la carta; no conozco el contenido, lo trataron en el gabinete de seguridad. Sobre eso no opinamos, nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y no especulamos», respondió al ser cuestionado al respecto.

Además, afirmó que en su Gobierno no hay ningún grupo protegido por el gobierno porque señaló que tiempos anteriores se protegía a un cártel, y se perseguía a otros.

Sin embargo, el mandatario federal no quiso revelar el contenido de la misiva y únicamente mostró los datos sobre la fecha y remitente de la misma para comprobar cuando la mandó.

La carta tiene la fecha del 3 de mayo, un día después del encuentro con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, mismo que se gestó Palacio Nacional.

Esta vez el gobierno federal a través del secretario de la Marina, debió desmentir a los medios mexicanos sobre acusaciones montadas en algunos medios para enfrentar a los gobiernos, pero también aclarar que la DEA, es una agencia policiaca que combate las drogas, peri que en realidad hemos visto que está más cerca de la complicidad que del verdadero ataque a las drogas, porque no evitan ni el trasiego, ni la distribución, ni la venta ni el consumo en estados unidos.

Al desmentir minuto a minuto un video difundido por un periodista para sustentar que México es fabricante de precursores de fentanilo, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, afirmó que la autoridad de la DEA actualmente estaba “en tela de juicio” en el mismo país estadounidense.

“Y no es la autoridad porque ella no es la autoridad, es una Agencia, una agencia que hoy en día está en tela de juicio en el propio Estados Unidos”, señaló el almirante.

Por su parte, el Presidente señaló: La directora de la DEA, Anne Milgram, desvió las acusaciones que enfrenta por irregularidades en los contratos otorgados durante su administración golpeando a México con el tema del tráfico de las drogas.

López Obrador consideró que culpar sólo a México por el tráfico de drogas, no sólo es un error, sino que además resulta muy injusto, porque ha habido colaboración con nuestros vecinos del norte.

Los términos son diplomáticos, las aclaraciones precisas y los desmentidos contundentes. La relación armoniosa entre países vecinos, gobiernos amigos y pueblos hermanos, continúa y se estrecha, a pesar de todo.

PEGA Y CORRE

Para evitar dados cargados salió del debate la moderadora programada, Pamela Cerdeira, por los antecedentes de ser contraria a una de las participantes a la gubernatura por el Estado de México…. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

