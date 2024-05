Miguel Ángel Cristiani – Apagones…comenzamos

El país está inmerso en batallas, en duelos como en el viejo oeste, donde John Wayne desenfundaba y acababa con los malos, en dimes y diretes, en acusaciones, algunas poderosas porque, cuando se ejercen desde Palacio Nacional, no dejan de ser poderosas. A 30 grados hoy es el día que llega a Orizaba Claudia Sheinbaum acompañada de Rocío Nahle, que ya le asestó Arturo Castagne otra propiedad más, para ir suma y suma, circula temprano un video donde en el aeropuerto Heriberto Jara Corona le gritan a Claudia: ¡Fuera! ¡Fuera! Como si fueran porras al Real Madrid en la Champions. Es Zacatecas o Veracruz, decía un pasajero que abordaría vuelo. Son días de un calor que ataranta, fuera de órbita y de tiempo, en esta ciudad que es de montañas está a 30 grados a las 10 de la mañana y Veracruz debe arder. Políticamente faltan 25 días para la elección y acá viene también Xóchitl Gálvez a recorrer Orizaba, donde se espera que en el antiguo Toreo corte rabo y orejas y lo ponga con pañuelos blancos hasta en los tendidos. Llega el 15 al lado de Pepe Yunes que va rumbo al cambio en Veracruz y quizá la acompañen todos los candidatos o las candidatas al senado y diputaciones federales y locales. Orizaba es una buena plaza. Aquí se ha gobernado bien y es un ejemplo de buen gobierno municipal. Claudio X. González, que aquí anduvo la semana pasada dijo: “Orizaba es un oasis en un estado fallido”, donde todos o muchos queremos que este gobierno cambie y se vayan lo que atrasaron al estado. Y lo sumieron en la mediocridad, cuando Veracruz era faro xingón. Viene también Macario Schettino, otro conferencista de primer nivel. Habrá días de calor terrenal y político. Zacatecas o Veracruz. Cierren las puertas.

CON EL APAGON QUE COSAS SUCEDEN

Eso lo cantaba la veracruzana Yuri, próxima reina del Carnaval veracruzano, (un abrazo a Luis Antonio ‘Pollo’ Pérez Fraga y desde aquí, a 133 kilómetros de distancia, seguimos su convalecencia y orando por él y por todos aquellos enfermitos de ese terrible mal), medí los kilómetros y encontré que un Google me dice que para llegar a Veracruz son 3 horas y pico, algo para Ripley, cuando solo hacíamos en temporadas normales una hora y pico, pero desde que Capufe le dio por arreglar el Puente de Metlac, que se les caía a pedazos aunque lo negaran, poco después de haber retirado para siempre la mugre caseta de cobro, aquí se volvió un martirio que hemos vivido hace más de 7 años con la demora en las carreteras, si es la vieja federal está llena de hoyos, este gobierno dejó destruir todas las carreteras y en las urnas el 2 la gente se va a cobrar, hubo días que ir a Xalapa, cuando yo mero lo hacía, el trayecto era de 8 horas, 4 de ida y 4 de regreso. Ahora el alcalde JM10 salió a protestar, porque quieren cerrar otro tramo de la autopista y meter el tráfico pesado a que cruce la ciudad por toda la calle Real, con el tráfico pesado y lleno de químicos, sitios que cruzaría por donde hay escuelas. La Cámara de Comercio y las empresariales, CCE, Coparmex, Canacintra, ya protestaron y no los van a dejar pasar, se pondrán barreras y filtros. Solo eso nos iba a faltar. Pero iba yo mero a comentar que aquí ya hay apagones. Al gobierno, inmerso en otros asuntos, y a Bartlett, se les olvidó que las presas dejaban de tener agua y que la creación de la energía bajaba y estaba en el punto que, ya por ratos, nos parecemos a Cuba, donde hay cortes en algunas zonas y me acordé de Yuri, con el apagón, qué cosas suceden. Así lo anuncio el diario El País: “Una decena de Estados en México sufren apagones de electricidad por un fallo en el sistema durante la ola de calor. El Centro Nacional de Control de Energía declaró el estado operativo de emergencia durante casi cinco horas durante la tarde del martes”. Por eso estamos como los antiguos Sioux, subiendo a la montaña del Cerro del Borrego y haciendo señales de humo para que lleguen las lluvias.

Esta es opinión personal del columnista

