Ángel Álvaro Peña – La seguridad renace en Tuxpan

El sorteo de Morena, donde los delegados locales escogían a los cuatro fantásticos (dos hombres, dos mujeres), arrojaron resultados que se esperaban. Entraron la Nahle, zacatecana, Claudia Tello (si la conocen, preséntenla), quien tenía que cubrir el otro lado de una mujer, el bailarín Zenyazen Escobar y Eric Cisneros, con todo y sus papalotes voladores. No había sorpresa, me dijo uno de los suyos, de haber dejado fuera a Cheko Gutiérrez Luna y Manuel Huerta Ladrón de Guevara. No son del agrado de los de casa: Sheinbaum, Cuitláhuac y la Nahle. Huerta dijo que en la elección del Consejo de Morena hubo una elección de bloques, exclusión, sometimiento y consigna. Pues sí, la política siempre ha sido así: O la bebes o la derramas. O estás conmigo o estás en contra mía. El caso raro es el del diputado Gutiérrez Luna. Un morenista, hace tiempo me confió que había grandes posibilidades de que el diputado fuera quizá el nominado fuerte a la candidatura, y expuso un par de razones, una que era el protegido del poderoso secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, su padrino, que lo acompañaba a todos lados y era ‘hermano’ del presidente y paisano tabasqueño. Me decía quedito: ‘Mira, si Adán no queda en la final de la grande, seguro le pide al presidente que apoye con fuerza a su pupilo, para que Veracruz sea un bastión de ellos’. Pues no fue así. Creo que ni baranda tocó en Tabasco, su tierra, aunque hay esperanzas de que Sergio pueda entrar con una modificación del consejo nacional, que sube a 8 los candidatos, para que quepan todos. Esperemos. De Huerta Ladrón de Guevara se ignora qué irá a hacer, pero ellos dos tenían más chamba en el estado en proceso electoral. Bien lo decía el poeta Antonio Machado: “En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela”.

ASALTOS EN LA AUTOPISTA

Cuando no es Chana es Juana. Hace como un mes un youtuber fue perseguido por la autopista de Puebla a Orizaba, la Cumbre de Maltrata, donde unos criminales habían tomado como coto de caza esa zona para asaltar, delinquir y a veces matar. El hombre filmó la escena persecutoria como película de CSI, fue herido y cayó a hospital orizabeño y desde allí narró ese calvario. En Veracruz lo negaban, pero al presidente en una mañanera le llegó la información y ordenó, entonces sí, que llegara la Guardia Nacional. La poli llegó y cada diez kilómetros pusieron unas camionetas artilladas y, me imagino, que con la orden de darles duro. Nada de abrazos y no balazos. Cada que hay colas, hay asaltos. El problema es que ya se nos vino a los cordobeses, orizabeños y fortinenses y todo el tráfico que por aquí circula. Sucede que a estos inútiles de Capufe les dio por arreglar el Puente de Metlac, que señalaban estaba muy deteriorado, y han creado colas espantosas, un pariente mío el domingo pasado se chutó allí parado dos horas. Pues ahora la maluria ya tomó este coto de caza como campo de asaltos. Y sobran los testimonios que se han difundido por las redes sociales, y también en el diario El Buen Tono de Córdoba y Orizaba. Un par de macuarros con pistola en mano te quitan lo que pueden: reloj, cartera, celular y una lana, lo que lleves. Y Capufe, como si nada, como si al verte te alegraras de mi suerte, diría la canción. Y la Guardia Nacional, como el chinito, nomás milando. Va ser necesario que ocurra algo de algún famoso que pueda grabarlo y difundirlo en redes sociales, para que la Guardia Nacional fije por ahí un par de camionetas con torretas de ametralladora, para detener o apaciguar a estos criminales. Hay gente que ya lleva su pistola en el auto, y eso es peligroso porque al hacerse justicia por propia mano, hay el riesgo de ir a la cárcel, porque los funcionarios, que tienen la obligación de cuidar a la población, andan en otro mundo.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Los tres libros