Ángel Álvaro Peña – Periodistas al desnudo, la noticia son ellos

No cabe duda que el presidente López, resultó bastante “alérgico a la piña”, pero a la ministra Norma Piña.

Reacciona negativamente su sistema inmunitario ¿Será por eso que se ausentó del permanente descanso? No quiere ni tomar el teléfono porque le afecta a la salud y dio órdenes a sus subordinados que no tomen las llamadas a los ministros. No sea que todos resulten con el mismo síntoma. Resultaron muy sensibles a la piña.

Consecuencia de la “alergia a la piña”, López orquestó una campaña con sus fanáticos más irracionales para que la ministra abandone el cargo, para lo cual “montaron” un plantón permanente frente a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Qué hacen los fanáticos morenistas? Recaban firmas para que se vaya y deje de afectar, como el polen, a la salud del presidente López. Se quedarán con las ganas las y los agresivos ilusos.

Ante la eminente amenaza de violencia por iniciativa presidencial, la ministra Norma Piña, solicitó el apoyo institucional de la Guardia Nacional, para que custodien y garanticen la seguridad del personal que labora en las oficinas contiguas a Palacio Nacional, donde vive con extremos lujos el titular del Poder Ejecutivo. La señora gobernadora de la Ciudad de México, también manó apostar un piquete de elementos de policía para que hagan lo propio. Vaya que el presidente resultó muy delicado a la rica fruta de piña, teme por su salud, aunque en este caso sea una rara enfermedad política que parece afectar a muchos morenistas.

El actuar de los ministros, coincidentemente, produjo estragos en la salud política de Andrés López Obrador, a grado tal que a unos días de las resoluciones se incapacitó, bajo el pretexto del Covid-19, según sus voceros. Al presidente no le resultó fácil entender, mucho menos aceptar la derrota que le asestaron los senadores de oposición y lo confirmaron los ministros, en relación con el destino de la corporación policial denominada Guardia Nacional.

Para desahogar sus penas, el presidente, como suele actuar, descalificó a los ministros y no los bajó de traidores por respetar y hacer respetar la Constitución. Tergiversó la interpretación de las resoluciones ¿Será por su arrogante ignorancia del Derecho Positivo Mexicano? Lo blanco lo confundió con lo negro, ahora resultó daltónico político el señor leguleyo. Se le acumularon las enfermedades, además de la severa “alergia a la piña”.

La ministra, impávida, no se deja dominar por las injurias y mentiras de Andrés López Obrador. No responde a ninguna de las bravatas mañaneras, no vaya siendo que le afecte más la alergia y necesite otros medicamentos, claro, la culpable sería la “piña”; ya bastante tiene con la cauda de enfermedades con las que carga el presidente. La ministra ha sido contundente: no litiga los asuntos en los medios. Todo lo contrario de López, quien, a través de la manipulación de los hechos, cotidianamente desinforma. Ellos, los ministros, imparten justicia, mientras que el ocioso de AMLO se la vive hablando de todo, aunque no domine nada; ya ni las manifestaciones le resultan, la sociedad civil organizada lo ha derrotado. Por eso le es sencillo “gobernar”, literalmente no hace nada.

¿Qué la ministra quiso negociar el periodo de transición de la Guardia Nacional? ¡Mentira! 8 meses es más suficiente para trasladar el mando. Total, el mismo presidente sigue siendo el jefe ¿Por qué tanta alaraca? La SEDENA no ha sido capaz de amainar la violencia, lo mismo sucederá con Rosa Icela Rodríguez, a la inepta la habían relevado de la responsabilidad quitándole la carga de comandar la Guardia Nacional. También se la lleva de a “muertita”, haciendo informes y de vocera de las tragedias que ocasiona el manejo del mal gobierno de la #4T. Ahora que, como acostumbra administrar el gobierno de López, es seguro que el general seguirá moviendo los “hilos” de la Guardia Nacional e Icela será el “parapeto”.

Prurito le causan las resoluciones de la SCJN a López Obrador. La “piña lo envenena”. Los mismos ministros echaron para atrás otro de los abusos del gobierno de la #4T. Sí, la Guardia Nacional ya no podrá realizar acciones de “inteligencia”, o sea, de espía. Declararon inconstitucional la fracción VI del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, que le permitía “espiar” sin orden judicial, ilegalidad privilegiada de AMLO, para “espiar” a sus enemigos. Para López es “inteligencia” y así venía abusando con el sistema de espionaje israelí Pegasus, un software maligno que infecta teléfonos para saber todo del propietario de la línea; así espiaron a varios periodistas y defensores de derechos humanos ¿Ahora entienden el por qué de la “alergia a la piña” de AMLO? Otro fracaso a los cotidianos abusos del presidente.

Sin declaración alguna en los medios, solo a través de sentencias, los ministros han puesto en su lugar a quien se resiste y patalea por los regaños judiciales, sí el presidente López Obrador. La pasada semana, fue un suplicio para el titular del Poder Ejecutivo, razón que le alteró su inmunidad y su funcionamiento fisiológico, a tal grado se deterioró que tuvo que pedir descanso. Bueno, hasta el coronavirus lo invadió, según fuentes oficiales.

Es recomendable que AMLO se vaya acostumbrando a las “alergias que le produce la piña”. El efecto le durarán lo que resta del sexenio. Medicamente debe utilizar algún antihistamínico. Conclusión. Excelente labor jurisdiccional que desempeña la mayoría de las y los ministros que han doblado a López Obrador.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

