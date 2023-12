Anilú Ingram renuncia al PRI y se une a Alianza Progresista

Boca del Río, Ver.– La diputada local, Anilú Ingram Vallines, anunció este miércoles por la tarde su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su adición en conjunto con el Grupo Veracruz, a la Alianza Progresista, organización que en días pasados había manifestado su apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo.

Después de 20 años de militancia, la legisladora jarocha renunció junto con más de 800 priistas integrantes del Grupo Veracruz con representatividad en los 212 municipios de Veracruz.

“He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de Alito, ¡yo no me quedo!. En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy solo sirve a los intereses más oscuros, los caprichos de un hombre sin escrúpulos, los acuerdos debajo de la mesa y el hambre de poder de un grupo que nada ve por el bien común”, sentenció en conferencia de prensa celebrada en un hotel en Boca del Río en la que estuvo acompañada por el actual alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava y el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Si bien Ingram Vallines apuntó que en el PRI encontró la oportunidad para poder servir; para transformar con hechos la realidad de las y los veracruzanos, en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, hoy en el PRI de Alito ya no tenía cabida.

“Alito pasará a la historia como el hombre que logró lo que hasta hace poco parecía imposible: logró perder la mayoría de las gubernaturas que teníamos, una se salvó y otra se ganó, pero no por él; logró que casi todos los gobernadores que concluyeron su encargo abandonaran su militancia; logró que cientos de militantes distinguidos se sintieran desplazados; logró salirse con la suya al crear una narrativa de una nueva clase política priista; y sí, una nueva clase política integrada por 2 veintenas de personas, que administran desde hace 4 años las derrotas del PRI”, detalló.

Luego de agradecer a toda la gente valiosa que conoció a su paso por el PRI, informó que quienes la acompañarón son integrantes el Grupo Veracruz, cuadros destacados de la política veracruzana como ex presidentes del partido, ex alcaldes y ex diputados federales y locales, así como ediles en funciones y estructura territorial, se suman a la Alianza Progresista presentada esta semana en la Ciudad de México.

“En esta primera renuncia somos más 800 veracruzanas y veracruzanos, representativos de la toda la entidad, desde Pánuco hasta Las Choapas: su servidora, diputada local, pero también hay ediles, figuras de peso en la política veracruzana y, por supuesto, iguales de importante, estructura. A todos nos unen varios puntos. Uno: no podíamos ya seguir en el PRI de Alito. Dos: todas y todos estamos convencidos de que el servicio público, va más allá de un partido, es una convicción y una forma de vida. Tres: nos une la lealtad, el trabajo para y por la gente y las luchas por el bien de la ciudadanía”, puntualizó.

Por último, Anilú Ingram subrayó que su objetivo no es un cargo; su fin es continuar abonando a un mejor Veracruz y a un mejor México, siempre con trabajo, resultados, dando lo mejor de nosotros y recalcó que continuará con sus recorridos por todo el estado.

“Lo he dicho no de ahora, sino siempre: es momento de las mujeres”, remató

Por: Alejandro Ávila