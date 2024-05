Antes FGR presenta Marlon Ramírez denuncia por pensiones fantasma de adultos mayores

Veracruz, Ver.- El diputado local, Marlon Ramírez Marín, se presentó en las oficinas de la Fiscalía General de la República en el municipio de Veracruz, para denunciar pensiones fantasma de adultos mayores por parte del Gobierno Federal.

El ex presidente del PRI detalló con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) que, en Veracruz existen 897 mil adultos mayores, de los cuales 823 mil están inscritos en el programa; es decir, 91.6 por ciento tienen pensión. Sin embargo, muchos de ellos han perdido la vida en los últimos años, pero siguen estando dados de alta en el programa federal, por lo cual se les deposita presuntamente su pensión.

«Para mí esto es un dato muy importante porque ese día me pidieron datos muy específicos, de la cuenta pública 2021 – 2022, la Auditoría Superior de la Federación en las auditorías 238 y 250, a la Secretaría del Bienestar le encontraron deficiencias de control en el pago por 35 millones de pesos, poco más o menos, a un total de 10 mil 147 personas adultos mayores que recibieron apoyos después de la fecha de su defunción. Hubo pagos por orden de 18 millones de pesos a 3 mil 747 personas que fallecieron antes del ejercicio 2021 y que se les otorgaron apoyos de igual manera. Pero este es un dato que todavía es un poco más específico, hay 705 casos por un importe de 10 millones 754 mil pesos que no están identificados, y 16 mil 131 beneficiarios por aclarar un importe de 204 mil millones de pesos , 148 mil con irregularidades por el CURP. Entonces, que les quiero dar a conocer el día de hoy, que es lo que vamos a presentar ante la autoridad, lo que no podemos permitir, es que en un proceso electoral en el que estamos, el programa ancla, el programa piloto desde donde están apoyando, y desde donde están asentando la estrategia electoral, pretendan desde ahí llenar los mítines de los candidatos a diputados locales, a diputados federales, naturalmente el candidato a la segunda fórmula del Senado de la República, que era el responsable directo de este programa, y que además, también lo están haciendo para los candidatos federales y para la propia candidata del Gobierno del Estado», asestó Marlon Ramírez.