Anuncia el INAH el hallazgo de una efigie de guerrero maya en Chichén Itzá

Tijuana.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a los legisladores de oposición en el Congreso haber votado en contra del presupuesto 2024, el último de su sexenio.

En la conferencia matutina realizada en Tijuana, Baja California, y al referirse en el tema de las pensiones, López Obrador arremetió contra los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), de quienes apuntó que si de ellos dependiera no entregarían los apoyos sociales.

«Aquí aprovecho para subrayar, porque no se dice, de que los conservadores del Congreso, del PRIAN, votaron en contra del presupuesto, y si de ellos dependiera, no aprobarían que se entregaran estas pensiones, y no estoy hablando al tanteo”, dijo.