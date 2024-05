Javier Velázquez y Adanely Rodríguez llaman a votar 5 de 5: “en unidad somos más fuertes”

Poza Rica, Ver.- «Para garantizar el bienestar de los ciudadanos en el V Distrito, se necesita recuperar hospitales y Centros de Salud, por eso de la mano de Pepe Yunes, rescataremos el sistema de salud de Veracruz», afirmó el candidato suplente a la Diputación Local de la Colocación Fuerza y Corazón por Veracruz, en el V Distrito, Omar Rivera.

En los recorridos que realizó por la colonia Agustín Lara, al lado de su compañero de fórmula Naro Amador, destacó que es lamentable que los hospitales en Veracruz no cuenten con medicamentos, del equipo necesario y personal médico, motivando a que los derechohabientes tengan que buscar clínicas particulares para atenderse.

“Nos prometieron un sistema de salud como el Dinamarca, pero la verdad es bien sabido que no fue así, hoy en día los ciudadanos que tiene la solvencia acudan a clínicas privadas, pero lo que no cuenta con la solvencia tienen que sacar cita para que sean atendidos 3 meses después y en algunos casos hasta llegan a fallecer esperando su turno”, comentó.

Aseveró que no es posible que las farmacias de los hospitales no cuenten con los medicamentos, y las personas tiene que andar buscando la manera de conseguirlos farmacias, causando un gasto cuando se supone que son derechohabientes de una instancia de salud, además de que es un derecho básico que cualquier persona cuenta.

Manifestó que hombro con hombro estarán trabajando con Pepe Yunes, quien será el gobernador de Veracruz, para acabar con las problemáticas que enfrentan ciudadanos y trabajadores, por lo que es el tiempo de hacer un verdadero cambio.

El candidato suplente dijo que enfocarán en atender este tema, así como también el tema de seguridad, el cual mantiene preocupados a todos, pues indicó que cada vez son más los secuestros, asaltos, feminicidios, desapariciones y otras situaciones que ponen a pensar si la estrategia “abrazos no balazos” ha dado los resultados que el gobierno presume.

“Uno ya no puede salir tranquilo, por qué no sabes si llegarás a tu casa, es una ofensa que el Gobernador del estado haya dicho que bajaron los secuestros en un 95 por ciento, cuando todo Veracruz sabe que no es así, es momento de hacer un verdadero cambio”, destacó.