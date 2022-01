Aprobada la reforma, mexicanos pagaremos precios justos por concepto de luz eléctrica: Guevara

Boca del Río, Ver.- La Reforma Eléctrica será una realidad porque ya es hora de que los mexicanos ejerzamos nuestra soberanía como país productor y que dejemos atrás ese pasado de abusos y corrupción, aseguró el diputado local de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, al término de la conferencia magistral impartida por la secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle García, en el Salón Tajín del World Trade Center de Boca del Río, este sábado.

Luego de escuchar la detallada explicación de la funcionaria federal y las palabras del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ante los miles de asistentes interesados en el tema, el legislador dijo estar convencido de que las reformas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador son lo que más conviene para México y a Veracruz, por su contenido social y su alto sentido de justicia, por lo que, dijo, tendrán todo el apoyo de la población.

Gómez Cazarín celebró la realización de estas asambleas informativas en todo el país porque:

Y acusó que la oposición y los que se han beneficiado en gobiernos pasados tratan de infundir miedo, pero:

«Nosotros les decimos, no más miedo, no más mentiras, no más manipulación de la información, no más negocios al amparo del poder, no más corrupción, no más intermediación. Vamos por las grandes reformas. Vamos por la conquista de nuestra soberanía energética”.