Artesanos de Malecón exigen que ASIPONA pague tributo municipal en calles y luminarias

Veracruz, Ver.- El grupo de artesanos del malecón de Veracruz, que lidera el comerciante, Ángel Hernández Ramos, solicitó a la Administración del Sistema portuario Nacional (ASIPONA) que utilice los recursos que debe entregar al Ayuntamiento en mejorar vialidades y luminarias.

En la entrevista concedida la mañana de este miércoles, los comerciantes se mostraron en contra de la realización de la llamada Plaza al Heroísmo Veracruzano, misma qué se tiene contemplada construir con recurso federal durante este 2024.

Es de mencionar que este espacio público tendrá lugar en las antiguas bodegas del muelle de Veracruz, y abarca evidentemente, el espacio donde se ubican los locales comerciales de los artesanos del Malecón de Veracruz.

«Siempre han buscado querernos confrontar con la ciudadanía, si usted le pregunta a un ciudadano si prefiere una plaza para honrar el heroísmo de los veracruzanos, yo creo que lo primero que le va a decir es, sabes que, yo quiero calles iluminadas, calles transitables y vivir en una ciudad donde pueda yo caminar a cualquier hora sin ningún problema (…) hago una observación, ASIPONA paga sus contribuciones al Ayuntamiento no con dinero, ese dinero de ASIPONA que va a ocupar, no se va a las arcas del municipio, ASIPONA paga en especie, por esa razón se han hecho las obras de Rafael Cuervo, el puente Allende, es dinero que ASIPONA ocupa de lo que tenía o tiene que contribuir al Ayuntamiento», asestó.

Finalmente, don Ángel Hernández, reconoció que no cuentan con ninguna autoridad legal para dar permiso o no para la construcción de la Plaza al Heroísmo Veracruzano; sin embargo, solicitan al Ayuntamiento intervenga para que no sean reubicados o en su defecto, les coloquen locales comerciales adecuados para desarrollar su actividad.

«Nosotros no somos quién para dar permiso, nosotros somos gente de trabajo que que lo único que queremos es que nos dejen seguir trabajando en este espacio que le costó nuestros abuelos, y que es un proyecto que desde un principio tuvo la intención de dignificar la artesanía de los veracruzanos», culminó.

Por Alejandro Ávila