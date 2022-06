Basureros clandestinos, difícil de erradicar; en la Isla y rivera del río Cazones sigue el problema

Poza Rica, Ver. – Habitantes de la colonia Libertad, denunciaron a un empleado del Ayuntamiento debido a que con total prepotencia y abuso de autoridad, niega agua a familias que le solicitan el servicio, los quejosos con domicilio en la calle Flores, pidieron la intervención de las autoridades ya que el trabajador del municipio, sólo beneficia a sus conocidos.

Desde hace más de tres semanas las familias de este sector no cuentan con agua en sus hogares, destacaron que aunque han solicitado la ayuda de la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), no se les surte el agua en pipas.

Por ello, expresaron, le solicitaron el apoyo al área de Agua Potable del Ayuntamiento, a cargo del regidor perredista Javier Romero Pérez, quien al parecer si otorgó la atención a los ciudadanos, enviando la unidad con número económico 097, sin embargo, la problemática se generó con el chofer de esta pipa.

Las familias acusaron al empleado de repartir el agua entre sus conocidos del lugar, mientras que a varias familias les negó el servicio, a decir de los afectados, al suplicarle que se les llenaran algunas cubetas, el empleado del Ayuntamiento con total prepotencia, altanería y actitud déspota les respondió un tajante «No», argumentando que él ya sabía a quien sí y a quien no brindarles el apoyo.

Pese a que las familias les hicieron saber que desde hace más de tres semanas no cuentan con una gota de agua en sus hogares, y que por ello le solicitaron el apoyo al Ayuntamiento, el trabajador del municipio se negó a siquiera llenarles una cubeta con agua, mientras que a sus conocidos incluso les llenó contenedores de alta capacidad.

«Tres semanas no hemos tenido agua por trabajos realizados por Caev y el prepotente empleado no quiere llenar ni un par de cubetas a las personas que se le acercan, como si el fuera el propietario del vehículo que debe servir para apoyar a los ciudadanos y no para lucrar con el agua», expresaron los afectados, que es hicieron la petición a las autoridades municipales su intervención en el caso, para que no se condiciones el agua a los ciudadanos.