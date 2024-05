BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, ESO ES LA 4T: ROCÍO NAHLE

’’ Vamos a seguir trabajando en el Plan Sonora Para que Sonora sea una vanguardia en el vehículo eléctrico y el desarrollo de baterías no solo en nuestro país, sino en el mundo entero’’, puntualizó

Hermosillo, Sonora.- Avanzar en la consolidación del Plan Sonora para hacer de este estado una vanguardia en el mundo en el uso del litio; así como apostar por la transición energética con el uso de paneles solares en las viviendas de todo el estado, son parte de los proyectos que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) anunció durante su encuentro con las y los habitantes de Hermosillo donde aseveró que en el próximo sexenio el desarrollo sonorense continuará.

’’Vamos a seguir trabajando en el Plan Sonora que va permitir la explotación del litio atracción de empresas que fabriquen vehículos eléctricos, universidades que investiguen sobre los vehículos eléctricos para que Sonora sea una vanguardia en el vehículo eléctrico y el desarrollo de baterías no solo en nuestro país, sino en el mundo entero’’, puntualizó.

Asimismo, anunció que la instalación de los también conocidos como paneles fotovoltaicos en todos los hogares del estado se logrará a través de un apoyo del gobierno de la República, esto con la misión de apoyar a la economía familiar y evitar las tarifas de luz costosas.

’’El objetivo es que avancemos para que todas las viviendas de Sonora puedan tener paneles fotovoltaicos que les permita tener su propia electricidad, que paguen menos por la electricidad.Necesitamos disminuir el consumo, que sea un consumo de las propias viviendas y eso va a bajar todavía más la tarifa, estos sistemas van a ser pagados en parte por el Gobierno de la República’’, agregó.

Ante las y los sonorenses de los 72 municipios del estado, Claudia Sheinbaum también aseveró que durante su gobierno apoyará al Plan Hídrico planteado por la administración estatal para garantizar el abastecimiento y el uso eficiente del agua.

’’Vamos a apoyar a Sonora para que haya acceso al agua potable para las viviendas y para la producción de alimentos’’, subrayó.

Entre otros de los proyectos que Claudia Sheinbaum anunció para Sonora, destacó el impulso al Puerto Guaymas; la ampliación a cuatro carriles de la carretera de Guaymas a Chihuahua; así como continuar con las siguientes cuatro etapas de la Planta Solar en Puerto Peñasco.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a no olvidar que la Cuarta Transformación es un equipo, que trabaja codo a codo para lograr la consolidación de proyectos a favor de Sonora y de todo el país, por lo que convocó a que el próximo 2 de junio se vote por la continuidad de la 4T.

’’Somos un equipo que no vamos a permitir regresiones en el país, que vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de Sonora, que vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestros recursos naturales’’, manifestó.

Por su parte, María Dolores Del Río, candidata a la Presidencia Municipal, destacó que Hermosillo será parte de la Cuarta Transformación, siendo parte del logró de que llegue la primera mujer presidenta de México.

’’Hermosillo no se quedará atrás y recuperará el rumbo de la esperanza que ya se mantiene en otros municipios y en el estado (…) Además no puedo negar la alegría que me da ser parte del proyecto de nación que hoy llevará a una mujer por primera vez en la historia a la presidencia de nuestro país, una mujer de la transformación, será un honor trabajar de tu mano por los siguientes años», aseveró.

Asimismo, Fernando Rojo, Delegado Estatal de Claudia Sheinbaum, recordó que México vive un momento histórico que no se volverá a repetir.

’’Después del logró de la doctora Claudia Sheinbaum vendrán muchas otras mujeres Presidentas, pero es irrepetible y aunque vengan más mujeres, la primera, solo hay una’’, celebró.

En Hermosillo, Sonora, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de los candidatos al Senado de la República; Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, por Morena; Celida López y Froylan Gámez, por el PT.

Así como por los candidatos a Diputaciones Federales; Manuel de Jesús, por el distrito 01; Jesús Pujol por el distrito 02; Ramón Flores, por el distrito 04; Jacobo Mendoza, por el distrito 05; Anabel Acosta, por el distrito 06;Alma Higuera, por el distrito 07. Por los candidatos a Diputaciones Locales; David Figueroa, por el distrito 06; Ely Sallard, por el distrito 08; Oscar Ortiz, por el distrito 09; Norberto Barraza, por el distrito 10 y Viky Espinoza, por el distrito 11; René García, por el distrito 12.

