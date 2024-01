Cambiaremos Veracruz de la mano con las mujeres: Pepe Yunes

Orizaba, Ver.- Lo mucho que hay que hacer por Veracruz no se hará sin las mujeres, aseguró José Francisco Yunes Zorrilla. El Precandidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz a la gubernatura, afirmó que el rescate de la salud y la educación, las oportunidades de crecimiento laboral y realización personal, la seguridad, la tranquilidad y el respeto a la Ley solo serán una realidad de la mano de las mujeres.

Con estas palabras, durante un encuentro con mujeres simpatizantes que habitan la región de las Altas Montañas, el Veracruzano de Verdad expresó su convicción de la trascendencia del papel fundamental que han desempeñado las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social de México y del estado a lo largo de su historia y principalmente en los momentos clave y de definición.

Para el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el reto de restablecer la justicia y la gobernabilidad de la entidad es grande, difícil y complicado, “pero se va a sobrepasar de la mano de las mujeres veracruzanas, comprometidas a luchar por lo que saben que les pertenece, como lo han hecho siempre”.

Enfatizó que en esta defensa ha estado presente la voz firme de las mujeres con toda su pasión y que “en la lucha de cambiar realidades están las mujeres poniendo el ejemplo”. Al señalar grandes pendientes como la inseguridad, la falta de empleo y de atención médica y la precariedad de las escuelas, reconoció la presencia y la firmeza de quienes se mantienen firmes, a pesar de los peligros que a diario enfrentan.

Pepe Yunes señaló que “la mujer veracruzana siente miedo en su casa y en la calle porque no se está aplicando la ley, porque no hay una autoridad que la proteja; vive angustiada cuando sus hijos salen a estudiar, a trabajar o a divertirse porque hay un fracaso en la estrategia de seguridad nacional o estatal; siente angustia cada vez que su marido sale de su casa a buscar trabajo porque aquí se le niega, porque aquí hay un gobierno incompetente que no genera las condiciones de desarrollo”.

Ante esta indeseable e injusta realidad, expresó con firmeza: “Nadie tiene por qué acostumbrarse a eso. Todos tenemos la obligación de cambiar esa realidad porque nos agrede y nos lastima y agrede en lo personal y como comunidad” y reprobó la lamentable situación que vive el estado con este mal gobierno que “nos está deteniendo, no nos permite crecer y realizarnos”.

El precandidato ponderó el papel de las mujeres, que, dijo, son quienes impulsan progreso con responsabilidad social; no hablan por sí mismas, hablan por los demás, hacen comunidad. En este sentido, recordó que los programas sociales que el actual gobierno quitó tenían como eje a la mujer, siendo que “la mujer que trabaja necesita guarderías y escuelas de tiempo completo y la seguridad de que se va a exterminar cualquier tipo de violencia: vicaria, de género o sexual”.

En este diálogo con dignas representantes de municipios de la zona centro de la entidad, Pepe Yunes aseguró que los programas sociales no se cancelarán, por lo contrario, “seguirán, pero vendrán acompañados de medicinas, escuelas, seguridad, carreteas, apoyo para el campo y todo lo que las mujeres han dejado de recibir y que vamos a recuperar. Esa visión, ese tipo de quehacer político, es el que marcará rumbo en Veracruz en los próximos seis años”.

