Carlos Jesús R. – ¿Mintió Cuitláhuac? Alcaldesa de Alvarado se burla

POR SI ACASO…

*Dijo que era investigada pero Lizzete tras huir regresó

*Impone como funcionarios a adversarios y ex del Ople

ACOSTUMBRADO A criminalizar con ocurrencias y solo porque es el titular del Ejecutivo del Estado, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció el pasado 2 de Diciembre que la alcaldesa electa de Alvarado, Lizzete Álvarez Vera estaba siendo investigada por la Fiscalía General del Estado por presuntos actos delincuenciales que la involucran –como sucedió con el Presidente Municipal electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas y, posteriormente, con el suplente Ángel Vichy acusados, el primero de secuestro y, probable participación intelectual en un crimen y, el segundo por amenazas y extorsión-, y hasta advirtió que “en Veracruz no se solapa a nadie, no permitiremos actos de corrupción y mucho menos delitos más graves”. García anunció entonces que existe una investigación dirigida a la alcaldesa electa de Alvarado, Lizzete Álvarez Vera por temas que podrían vincularla con la delincuencia organizada. “Yo expresé públicamente que había dos munícipes electos sobre los cuales tenía ciertas sospechas, lo dije, me referí a Lerdo de Tejada y Alvarado, y sobre los cuales indagaremos más, dentro de la competencia que me corresponde, porque hay indicios de que su comportamiento da lugar a delitos”, declaración que motivo que la profesora Álvarez Vera pusiera pies en polvorosa, yendo a parar a Puerto Rico –como alguna vez lo hiciera el

narcotraficante Rafael Caro Quintero cuando se robó a Sara Cossio y hasta allá acudieron a aprehenderlo y deportarlo-. Pero todo parece indicar que García Jiménez se quedará, en el caso de Alvarado como mendaz, pues la alcaldesa de ese lugar tomó posesión del cargo el 31 de Diciembre por la tarde pese a la amenaza, y el gobernador quedó como un engañador que buscaba acaso, a instancias de sus manipuladores, quedarse con la alcaldía de Alvarado para dársela a algún conocido, sabedor, acaso, gracias a la experiencia de Javier Duarte de Ochoa que en ese municipio, al igual que en Tlacotalpan, la vida es más alegre.

LIZZETE ÁLVAREZ tomo posesión, y aprovechando la mala fama que le persigue, gracias a familiares políticos que han sido levantados y nunca más reaparecidos, se ha tornado soberbia con la población, a tal grado que ha dado instrucciones de que nadie puede entrar al Palacio Municipal si acude en short y chanclas, cuando se trata de la vestimenta casi oficial de aquella cabecera municipal debido al calor de los mil demonios que ahí persiste, además de que se hace acompañar de un séquito de elementos de seguridad por lo que se ofrezca, y acaso por ello el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez decidió dejar el caso por la paz aun cuando su palabra sea puesta en entredicho, Porque lo dijo muy claro al iniciar Diciembre del año pasado. “Existe una investigación contra la alcaldesa electa de Alvarado debido a que podría estar vinculada con la delincuencia organizada. Recuerda que ya había señalado en su momento que tenía ciertas sospechas que recaían sobre los alcaldes electos de Lerdo de Tejada y Alvarado, porque hay indicios de su comportamiento que da lugar a delitos”, y en ese tenor insistió que en el Estado no habrá miramientos contra ningún servidor público, independientemente del partido en el que militen, por lo que llamó a alcaldes y alcaldesas a comportarse y a no involucrarse con la delincuencia organizada, “que les pedirá manejar la tesorería y otras áreas, así como pedirles hacer las obras con la gente que ellos impongan (no señor Gobernador, los tesoreros, directores de obras y titulares de seguridad los imponen su primo, el subsecretario de administración y finanzas, Eleazar Guerrero; a los de obra Juan Javier Gómez Cazarín convertido en un Carlos Slim con una extendida constructora que hace las infraestructuras en los ayuntamientos, y los de seguridad Hugo Gutiérrez Maldonado o los envían desde la Marina o SeDena). Pero Cuitláhuac los alerta y pone como ejemplo el caso Lerda de Tejada: “Miren las consecuencias, los van a enredar y aquí no va a haber consideraciones, no seremos cómplices de nadie, sin importar el partido al que pertenezcan”, sentenció, y salvo que reconozca públicamente que se equivocó y que sus argumentos los vertió fuera de toda lógica y seriedad, el mandatario quedaría como mentiroso. Y es que la postura la asumió luego de darse a conocer la detención de Fabián Cárdenas, alcalde electo de Lerdo de Tejada por el presunto delito de secuestro agravado. Y fue insistente al reiterar que sin importar el partido político en el que militen, “no habrá ninguna consideración contra quienes cometan actos ilícitos” y por ello exhortó a los ediles a comportarse conforme a derecho y no ceder ante las presiones de bandas delincuenciales; “y si no, miren las consecuencias, aquí no hay consideraciones ni seremos cómplices de nadie”.

Y ES que en Alvarado sucede cosas muy extrañas, como el hecho de que Pedro Ramón Delfín, quien fue Presidente del Organismo Público Local Electoral en ese municipio ahora funge como Secretario del ayuntamiento, como si con ello la alcaldesa este pagando pretéritos favores que le beneficiaron en su “triunfo”, algo que tiene molestos a los opositores, aunque para calmarlos ha comenzado a repartir cargos a diestra y siniestra, y en ese sentido ha nombrado como super asesor a Alejandro Caballero, ex candidato de Movimiento Ciudadano a alcaldía, y quien funge como vicepresidente municipal ya que la alcaldesa tiene cola, según cuentan entre allegados. Caballero fue alguna vez secretario particular de Jon Rementeria en la alcaldía porteña, pero tuvo la osadía de pedirle la renuncia a su superior y obviamente lo corrieron.HAY TAMBIEN en la tierra del folcklor y la leperada problemas laborales que podrían estallar en cualquier momento, ya que personal sindicalizado del municipio –trabajadores y empleados- se quejan de que no les han pagado el aguinaldo, o al menos hasta martes pasado no lo habían recibido. Un dirigente sindical que nos pide mantener su nombre en el anonimato porque no solo teme represalias laborales sino contra su vida (vaya que Sarita Herrera se queda corta, dijo), refiere que si no se arregla esa situación podrían emplazar a huelga ya que les deben la segunda parte de la prestación. El aguinaldo y el último salario debió ser pagado por el ex alcalde Bogar Ruiz, pero el ex munícipe asegura que el dinero le fue depositado al nuevo ayuntamiento, pero el actual tesorero no quiere dar cuenta de ello. De hecho, menciona el exmunícipe que está dispuesto a enfrentar y aclarar sobre el destino de ese dinero, Asi las cosas en la generosa. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

