Cazzu habla por primera vez de su relación con Christian Nodal

Veracruz, Ver.– La magia y bailes del rey del pop, Michael Jackson, regresan a México gracias al homenaje que hacen realidad los genios musicales que lo acompañaron durante su carrera alrededor del mundo y que por primera vez se presentará en Veracruz.

Reakción Entertainment presenta en Veracruz “Legacy”, un performance único de canto, baile, beat box, para fans con sus legendarias coreografías, mismas que harán sentir al público que el Rey del Pop no se ha ido; este evento se presentará por primera vez en Veracruz el próximo viernes 16 de septiembre a las 20:00 horas en el WTC.

Éxitos como: Billie Jean, Thriller, Beat It y canciones de la época de los Jackson Five, formarán parte de este espectáculo que sin duda revivirá la magia que tenía Michael Jackson y que los músicos y coreógrafos que acompañaron al rey del pop se encargarán de llenar el escenario con la energía y esencia que compartieron junto a él.

Foto: Alejandro Ávila

En conferencia de prensa, los hermanos Daniel y David Rodríguez, productores y vocalistas del espectáculo internacional “Legacy” detallaron que son más de 30 artistas en escena con músicos y bailarines que trabajaron con Michael Jackson en las giras mundiales por más de 25 años y aclararon que no se trata de un show de imitadores, sino de un espectáculo de fans, para fans.

Con “Legacy”, el público podrá disfrutar de los genios que recorrieron junto a Michael Jackson los más grandes escenarios a nivel mundial por más de 20 años con las giras: Bad, Dangerous y History +This Is It, siendo así una de las conexiones más directas de la actualidad entre el Rey del pop y sus admiradores.

Boletos: Taquilla del WTC

En línea: http://www.sonoraticket.com

Por Alejandro Ávila