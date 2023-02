Cisneros acusa que quieren inhabilitarlo para frenar sus aspiraciones

Xalapa, Ver.– El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, negó que se prohibiera la presentación del comediante y Youtuber Chumel Torres en esta capital.

Luego de que el periodista Joaquín López-Dóriga publicó una entrevista con Chumel Torres, donde el standupero afirmó que en esta capital no se permitió que llegara su gira, el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que no se censuró su show y que no tenía conocimiento de que su equipo hubiera solicitado algún permiso para su presentación programada para el 21 de abril, la cual fue cancelada.

«Desmiento el comentario del periodista Joaquín López-Dóriga, en ningún momento he negado algún permiso a Chumel Torres. Hay que informarse antes de difamar y si tiene alguna prueba que la presente» publicó el alcalde de Xalapa en sus redes sociales.

Chumel Torres insistió en que durante su gira por Veracruz, sólo le fue negado el permiso en Xalapa a lo que Ahued enfatizó: «si esta persona quiere venir a Xalapa o presentarse aquí, está en su derecho”.

López Doriga resaltó que se le niega a Chumel el derecho a presentarse en ciudades gobernadas por la 4T e incluso acusó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de ser quien impidiera su presentación.

Por Héctor Juanz