Clara Brugada se registra ante Morena como aspirante a la Jefatura de Gobierno de CDMX

Ciudad de México.- Javier Herrera Borunda, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó este domingo que aspira a ser senador de la República por Veracruz, representando a su partido en el proceso electoral del 2024.

Herrera Borunda aclaró que tiene ganas de participar en el proceso electoral del 2024, pero no en la boleta a la gubernatura de Veracruz, pues tiene muy claro que Rocío Nahle García es quien aventaja todas las encuestas y la gente la pide para suceder al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por lo que él buscará un escaño en el Senado de la República representando a su partido el PVEM.

“Claro que tengo aspiraciones de trabajar por Veracruz, Veracruz es origen, Veracruz es destino, traigo buenas ideas que no todas son propias, vienen de los recorridos que hemos hecho y de la gente que nos acompaña y somos los que tenemos la agenda fresca y diferente que habla de la sustentabilidad y el medio ambiente. Por eso quiero trabajar por Veracruz y los veracruzanos. Si me preguntas hacía dónde, yo me buscaré inscribir a la convocatoria que saque el Partido Verde al Senado del Estado de Veracruz y hacia allá participar dentro de mi partido”, dijo.