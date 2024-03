CLAUDIA SHEINBAUM ES ARROPADA POR EL CARIÑO DE MÁS DE 85 MIL PERSONAS EN YUCATÁN Y QUINTANA ROO

‘’ Va a llegar la transformación a Yucatán’’, aseveró Claudia Sheinbaum

Construir una preparatoria para Umán, así como una sede de la universidad ‘’ Rosario Castellanos ’’, ingresar el sistema de salud de Yucatán al IMSS-Bienestar, entre otras acciones encabezan las prioridades de la 4T en la entidad

''Vamos a llevar a Claudia a Palacio Nacional y en octubre ustedes entraran conmigo al palacio de Gobierno de Yucatán'', celebró Joaquín Díaz Mena, candidato a Gobernador del estado de Yucatán

Umán, Yucatán.- ’’Nosotros queremos igualdad, queremos bienestar para todo el pueblo de Umán, de Yucatán y de nuestro país, por eso luchamos’’, destacó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) desde el municipio de Umán, donde puntualizó que ha llegado el final de los malos gobiernos que incrementaron las brechas de desigualdad en la península.

’’Umán es un buen ejemplo de cómo puede haber muchas fábricas, mucho desarrollo, y se queda en unos cuantos, no se distribuye esa riqueza, llegan las inversiones pero después no se invierte en las colonias, en los pueblos, en los barrios, las comisarías, esa gran división fue la que caracterizó al México del pasado’’, aseveró.

Ante la poca distribución de la riqueza que se viven en zonas de Yucatán, Claudia Sheinbaum aseveró que en la siguiente etapa de la 4T se consolidará lo hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y se crearán nuevos programas sociales como una pensión para mujeres de 60 a 64 años; se garantizará el acceso a la educación y salud, con la creación de nuevas preparatorias para Umán, la construcción de una sede de la universidad ‘’Rosario Castellanos’’, así como la firma del acuerdo de IMSS-Bienestar, que implica la basificación del personal de salud en la entidad.

‘’No puede ser que haya tanta inversión y no haya centros de salud y no haya escuelas y no haya hospitales y no haya atención a la salud, por eso es educación salud, vivienda’’, aseveró.

Asimismo, Claudia Sheinbaum hizo hincapié en que se trabajará para que se refuerce la seguridad en Yucatán, esto con el apoyo de funcionarios públicos cuyo trabajo ha sido a favor del pueblo, como es el caso del comandante, Luis Felipe Saidén, secretario de Seguridad en la entidad.

’’Huacho’ ya invitó al Secretario de Seguridad, Saidén, que lo ha hecho muy bien en Yucatán a que se quede, porque es un gran servidor público, pero además vamos a ayudar al ‘Huacho’ para que siga habiendo seguridad en Yucatán y todavía más seguridad, así lo hice en la Ciudad, disminuimos a la mitad los homicidios’’, aseguró.

En este mismo sentido garantizó que en la 4T lo más importante es servir al pueblo de México, por lo que aseguró que en su gobierno los esfuerzos serán destinados las 24 horas del día a construir el bienestar para todas y todos.

’’Todos los del movimiento, todos los que vamos a la presidencia municipal, a la diputación local, a las senadurías, diputaciones federales, a la gubernatura de Yucatán y a la Presidencia de la República, 24 horas al servicio del pueblo de México’’, destacó.

Ante los habitantes de Umán, Claudia Sheinbaum se comprometió a siempre velar por los mejores intereses de los mexicanos, pero para hacerlo hizo un llamado a que el próximo 2 de junio se dé la victoria a la 4T para que de esta forma se logre reformar al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral (INE), para que de esta manera sea el pueblo quien haga brillar a la nación.

’’Si ya México brilla en el mundo gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo vamos a hacer brillar más todavía’’, concluyó.

Desde Umán, Joaquín Díaz Mena, candidato a Gobernador del estado de Yucatán, aseveró que todas las personas que integran el segundo piso de la 4T serán quienes atiendan las necesidades de Yucatán y de todo México

En su visita al municipio de Umán también estuvieron presentes, Verónica Camino Farjat, candidata al Senado por el Estado de Yucatán; Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato al Senado por el Estado de Yucatán; Rocio Natali Barrera Puc, candidata a Diputada Federal por el distrito

1;Jorge Sánchez Reyes, candidato a Diputado Federal, por el distrito

2; Óscar Brito Zapata, candidato a Diputado Federal por el distrito

3; Geovana Campos Vázquez, candidata a Diputada Federal por el distrito

4; Jazin Villanueva Moo, candidata a Diputada Federal, por distrito

5; Jessica Saiden Quiroz, candidata a Diputada Federal por el distrito 6 y Omar David Pérez Avilés, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

