Claudia Sheinbaum recibe constancia como candidata a la Presidencia de la República por el Partido

“No nos vamos a cansar de seguir luchando, en cualquier lugar donde estemos y más desde la Presidencia de la República», afirmó ante militantes del PT de todo el país •

“Estamos ante una persona que, sin lugar a dudas, garantiza la continuidad del proyecto de la Cuarta Revolución”, aseveró el dirigente nacional del PT, Alberto AnayaCiudad de México.- Seguir luchando por la democracia, la libertad, la vida digna y los derechos del pueblo de México son el objetivo de la Cuarta Transformación, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, tras recibir su constancia como candidata del Partido del Trabajo (PT) a la Presidencia de la República, como parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada también por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Nuestras causas son la democracia, son las libertades, son la vida digna del pueblo de México y son los derechos del pueblo de México; por eso hemos luchado, por eso protestamos y por eso, cuando lleguemos, nuestra protesta junto con ustedes es que no nos vamos a cansar de seguir luchando, en cualquier lugar donde estemos y más desde la Presidencia de la República, por seguir trabajando junto al pueblo de México por la construcción de un México de derechos, un México democrático, un México de libertades, un México donde el Humanismo Mexicano sea parte de nuestra vida cotidiana y no la avaricia, la envidia y acumular riqueza sin su distribución”, afirmó ante militantes que se dieron cita a la Convención Nacional Electoral del PT.El compromiso con la militancia fue seguir luchando para continuar con la construcción de un México sin pobreza, ni desigualdades, heredadas de un modelo neoliberal que atentó contra las libertades de las y los mexicanos. “Vamos a llegar a la Presidencia de la República y desde ahí vamos a seguir luchando, vamos a seguir construyendo un mejor México y ese México tiene que tener por encima de todo, la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades, recuperar y construir nuevamente y hacia el futuro todavía más los derechos del pueblo de México”, agregó.*Dejó claro que la lucha por la democracia y las libertades son únicamente bandera del movimiento de la 4T y no de la oposición, la cual vendió la idea de un concepto de libertad condicionado a las circunstancias del mercado y con salarios de hambre. “La democracia es nuestra bandera, la de ellos es el autoritarismo”, agregó.Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, recordó que Claudia Sheinbaum representa la continuación de la transformación, mientras que la oposición es el pasado de corrupción y privilegios que son evidentes desde los acuerdos cupulares para definir sus candidaturas en este año. “Vean la alianza que conformaron el PRI y el PAN, mientras nuestra candidata viene de una elección directa en las encuestas de manera libre, democrática y transparente, la candidata del PRI y el PAN viene de un acuerdo de corrupción en Coahuila y en Estado de México, donde acordaron repartirse cargos para saquear esos gobiernos y de paso pactar la candidatura presidencial”, apuntó.En su intervención, el coordinador de Enlace con Organizaciones Civiles, Gerardo Fernández Noroña, destacó el momento histórico que vive el país para que México tenga su primera mujer presidente en 200 años.“Cuando le digo que Claudia será la próxima presidente de la República, lo digo con toda la conciencia y el orgullo de que una mujer va a encabezar los destinos de la patria y que esa mujer tiene de mi parte mi respaldo, mi admiración y mi reconocimiento”, manifestó.De igual forma, la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón destacó el perfil académico y científico de Claudia Sheinbaum, que la convierten en la mejor opción para dirigir el rumbo del país. “Hoy estamos muy contentos, desde el PVEM, de llevar a una mujer preparada, a una mujer científica y hoy el PT se viste también de manteles largos en otorgar la candidatura a una mujer que representa todos los valores y principios que el Partido del Trabajo busca para llevar y acompañar a una mujer a la Presidencia de la República”, expresó.

Al respecto, el senador del PVEM, Manuel Velasco, agregó el cariño y compromiso que la candidata de “Sigamos Haciendo Historia” tiene con el pueblo de México.“Todos estamos siendo testigos de que tenemos a la mejor mujer, no solamente es la más preparada, sino que es una mujer que lleva al pueblo de México en su mente y en su corazón”, añadió.Finalmente, el senador del PT, Gonzalo Yañez, recordó que el próximo 1 de marzo inicia la campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, donde anticipó que habrá un “Zócalo Claudista”.Al acto también acudieron las y los candidatos al Senado de la República, Óscar Cantón, Beatriz Robles, Santiago Nieto, Damián Sosa; así como Manuel Talayero, secretario de Organización del PVEM en la Ciudad de México; la candidata de “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz; y Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en CDMX.

Redacción Noreste