Colectivos toman la Torre de SSP, bloquearía entradas y salidas de Xalapa

Xalapa, Ver.- Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tomaron este lunes el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública ubicado a un costado del palacio de gobierno.

La mañana de este martes, como parte del segundo día de bloqueos y manifestación para exigir una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns hicieron cadenas humanas en la entrada a este edificio conocido como la Torre de SSP ubicada en la calle Ignacio Zaragoza y Leandro Valle, así como en la cochera.

Advirtieron que también tomarían el edificio de la Fiscalía General del Estado y que bloquearía las entradas y salidas de Xalapa.

«Sí el no se presenta hoy seguiremos tomando acciones, ya empezamos con la segunda. No vamos a liberar la Torre, no vamos a liberar Palacio y vamos por más si no viene» dijo Belén González del colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos.