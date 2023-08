¿Cómo se debe pasear a las mascotas según el reglamento de protección animal en Veracruz?

Veracruz.- Durante este periodo vacacional algunos guías turísticos, recomiendan qué lugares visitar en Veracruz.

Playas, comida y sus bebidas

Se pueden disfrutar de las playas Villa del Mar, Martí, entre otras, donde se puede degustar la rica gastronomía de la ciudad frente al mar.

Edificios históricos

“En Veracruz, lo primero que ofrece es el paisaje urbano con la naturaleza, la transformación histórica de la ciudad al paso de los años que ha tenido una dinámica espectacular, somos una de las ciudades costeras más limpias del país, considero que se quitó la mala imagen que se tenía a de 1990 hacia atrás”, señaló el guía de turista Guillermo Macías.

Fortaleza de San Juan de Ulúa

San Juan de Ulúa se convirtió en el primer punto de entrada a la Nueva España, tanto para barcos de pasajeros como de carga, por lo que se empezaron construir edificios para su protección, siendo uno de los primeros la conocida como «torre vieja» que data de 1552.

Acuario de Veracruz

Es un lugar científico de investigación que todo visitante debe de conocer, donde hay ejemplares marinos de todo tipo.

Museo Naval de Veracruz

Es único en toda la República Mexicana, son casi 30 salas climatizadas con historia, desde la prehistoria hasta los tiempos modernos, es fascinante estar en ese Museo Naval, dijo Guillermo Macías.

Instituto Veracruzano de la Cultura

El ex convento de la Orden de los Frailes, el ex Hospital de San Sebastián, el ex Hospital Serdán, sede de la Casa de Cultura y responsable de las casas de cultura de todo el Estado de Veracruz, que tiene una de las fachadas más altas del puerto.

Atarazanas

Es un sitio especial porque ahí se manejaba el control y el abastecimiento de los mástiles para las naves mayores las naves que controlaban el movimiento entre el Atlántico Veracruz-Cádiz-Sevilla-Europa, es uno de los cuatro edificios emblemáticos que nos quedan a nivel mundial.

El Archivo Histórico

Tiene libros con ediciones únicas desde el siglo 15 y 16 y siglo XIX. Es visitado gente de todo el mundo a conocer los tesoros escritos.

Guillermo Macías, secretario general de la Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la comisión de Cultura y Turismo, dijo que Otros sitios qué vivistas en Veracruz son el Museo de la Ciudad, ubicado sobre la avenida Zaragoza esquina Esteban Morales y el Recinto de la Reforma, ubicado en Juárez esquina Morelos.

Con información de Agencias