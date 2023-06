Con 54 tequios agrícolas, arranca Gobierno de Veracruz la campaña Todos a Sembrar

Xalapa, Ver.– El diputado local por el Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila acusó al Ayuntamiento de Veracruz de pretender bloquear la presentación del libro de Gerardo Fernández Noroña, aspirante a coordinador a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Este viernes durante la rueda de prensa de Noroña en Xalapa, acusó al Cabildo de negar un permiso argumentando que habría papaquis y otros eventos cerca, sin embargo advirtió que con permiso o sin él, se hará un mitin en el malecón del puerto de Veracruz este sábado a las 6 de la tarde.

Ramón Díaz Ávila lamentó que el ayuntamiento panista no diera las facilidades como otros ayuntamientos para el diputado con licencia Noroña, subrayando que no sucedió en ciudades como Xalapa, donde se presentará este viernes.

“El evento se va a realizar en la plancha del malecón con autorización o sin autorización. Nosotros quisiéramos que el día de hoy todavía rectifique el cabildo, no es la alcaldesa, es el cabildo, porque votan todos, rectifiquen y para este evento democrático y público puedan dar las facilidades como lo han dado en todo el país para todos los aspirantes, que aunque somos de otro partido diferente al que gobierna en el puerto, siempre debe existir el respeto”.

Subrayó que su señalamiento fue contra todo el Cabildo: “no le quiero echara culpa a alguien en particular, nos negó el permiso para realizar nuestro evento en el malecón, en la plancha, entonces no tenemos ningún problema, vamos a realizarlo ahí cerquita, en la calle, obviamente esto mueve la logística de un evento tan importante para Gerardo, para Noroña, en el sentido de querer ganar la encuesta que en próximos dos meses van a realizar casas encuestadoras» agregó.

