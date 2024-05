Con Pepe Yunes ya contemplamos la creación de un Hospital en Medellín: Indira Rosales

Medellín de Bravo, Ver.- Indira Rosales San Román, candidata a la diputación local por el Distrito 16, dijo que tras una reunión con Pepe Yunes, se contempló la posibilidad de instalar un Hospital en el municipio de Medellín de Bravo.

El pasado miércoles en sus redes sociales, la panista mostró el deterioro en el que se encuentra el Centro de Salud de la cabecera municipal de Medellín de Bravo, mismo que no cuenta con agua, aires acondicionados, y no se puede ingresar a los baños ya que no están en aptas condiciones para su uso; esto aunado a la falta de medicamento.

«Los Centros de Salud como el que ayer visité, los baños, todo, ni siquiera un aire acondicionado, están verdaderamente en terribles condiciones, necesitamos tener Centros de Salud de calidad, sobre todo en un municipio como Medellín que han crecido muchísimo en densidad poblacional, incluso platiqué con nuestro próximo gobernador, Pepe Yunes, el que existiera la posibilidad de un Hospital en Medellín porque es necesario, desafortunadamente los medellinenses cuando tienen una emergencia tiene que trasladarse a Veracruz al Hospital Regional o al Hospital de Boca del Río», declaró.

Los habitantes de Medellín de Bravo tienen gastos excesivos cada vez que una persona se enferma, pues debido a las carencias de los Centros de Salud del municipio, la atención es mínima y tienen que trasladarse hasta Veracruz o Boca del Río para lograr una atención medianamente mejor.

