Confirma el Presidente que se contrató a 700 médicos cubanos para hospitales en México

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que ayer resolviera dar efectos generales a la invalidez del decreto que blindaba la información de los “proyectos prioritarios” del actual Gobierno Federal.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que su Administración ya había previsto que dicha sentencia sería tomada por la Suprema Corte, con el fin de frenar los proyectos prioritarios, tales como el Tren Maya.

La Suprema Corte resolvió este lunes dar efectos generales a la invalidez del decreto que blindaba la información de los “proyectos prioritarios” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.

La decisión se dio por el voto a favor de 6 de los 11 ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes resolvieron una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La determinación de la Suprema Corte de Justicia no tendrá efectos en el más reciente decreto de López Obrador, en el que vuelve a considerar como “seguridad nacional y de interés público” a sus obras insignia, como el Tren Maya, el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tres aeropuertos, entre otros.

El mandatario mexicano dejó en claro que el Poder Judicial, en particular los ministros de la Suprema Corte, están al servicio de la oligarquía y no tienen aprecio por el pueblo de México, incluso que están divorciados

“Ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas, y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos. las obras que estamos levando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial“, puntualizó.

“El Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, nada, no les importa, es como vivir en otro mundo. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos, por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial”, declaró.

López Obrador respondió tajante que los ministros “no defienden la Constitución“, tal y como lo señalo Alberto Pérez Dayán en un evento público, sino que “defienden” sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México”.

«Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden, que ellos la violan, tan claro porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano. Que no vengan con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban”, aseguró.