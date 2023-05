Conoce a los músicos británicos más acaudalados menores de 35 años

Estados Unidos. – Ray Stevenson falleció este domingo, de acuerdo con información de su publicista, quien dio a conocer la lamentable noticia. La última actuación del famoso fue en la serie de Star Wars que aún no se estrena.

Al actor le precede una larga trayectoria dentro de la pantalla grande, pues tuvo grandes papeles que dejaron historia entre el público que lo seguía; ahora con gran tristeza le dan el adiós al actor de apenas 58 años de edad, quien cumpliría 59 este 25 de mayo.

El actor al parecer filmaba ‘Cassino in Ischia’ y de acuerdo con información proporcionada por el publicista a Variety no hay causa de muerte revelada aún; este actor era de origen británico y comenzó su carrera con la película The Theory of Flight, la cual salió en el año 1988.

La carrera de Ray

Ray Stevenson era muy conocido entre los fanáticos de los cómics por su personaje en el MCU como ‘Volstagg’ en las tres películas de ‘Thor’, así como por interpretar al ‘Punisher’ en Punisher: War Zone de 2008.

También Ray interpretará un villano en ‘Ahsoka’ de Star Wars como ‘Baylan Skoll’. Anteriormente, dio voz a ‘Gar Saxon’ en dos episodios de Star Wars Rebels y dos episodios de Star Wars: The Clone Wars.

Además de las películas de Star Wars y la franquicia de Marvel, Stevenson tuvo una carrera importante como actor en los últimos 30 años.

Interpretó papeles historias de acción como las películas Divergente y G.I. Joe mientras también se hizo conocido por sus papeles en programas de televisión como Dexter y Vikings.

Con información de Milenio