Continuarán revisiones a vendedores de comida en El Dique: PC Xalapa

Xalapa, Ver.- Este fin de semana la plataforma de Streaming Netflix estrenó el documental denominado «A plena luz, el caso Narvarte» el cual se adentra a profundidad en el multi homicidio ocurrido en un departadepartament colonia Narvarte en la Ciudad de México.

Aquella ocasión fueron asesinadas la activista Nadia Vera; la empleada doméstica, Alejandra Negrete; la modelo colombiana, Mile Martín; la maquilladora, Yesenia Quiroz y el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa.

Este documental ofrece nuevas evidencias y aporta elementos que ponen en duda la versión ofrecida por el gobierno encabezado, en aquel momento, por Miguel Ángel Mancera.

Dirigido por Alberto Arnaut Estrada y producido por el periodista Diego Enrique Osorno, este trabajo de investigación de 1 hora y 48 minutos, incluye una entrevista con el exgobernador Javier Duarte, quien ha sido señalado por su implicación en el homicidio luego de que Rubén Espinosa decidió exiliarse temporalmente de Veracruz luego de que sujetos desconocidos lo siguieron y acosaron afuera de su casa, esto después de la publicación de una fotografía en la edición 1496 de Proceso, donde aparecía el funcionario bajo la leyenda: “Veracruz, estado sin ley“.

Se muestran declaraciones de periodistas como Noé Zavaleta y líderes de colectivos de busqueda de desaparecidos quienes coinciden sobre la inseguridad en Veracruz y los muchos casos sin resolver, de desaparición forzada.

Se menciona al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita «el Capitán Tormenta» como lo apodaban y al que adjetivan cómo soberbio, violento y narcisista.

Pero llama la atención que en la investigación, misteriosente no se menciona para nada al otrora «poderosísimo» secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández (a) «Chilly Willy», quién desde joven se formó políticamente junto con Javier Duarte de Ochoa y Jorge Carvallo Delfín.

Nada sucedía en Veracruz, de lo cual no tuviera conocimiento Erick Lagos, ex diputado local y ex dirigente estatal del PRI. «No es posible que él no supiera lo que sucedía en la entidad y que no se le haya tomado en cuenta en esta investigación», opinan políticos y analistas de información.

En los corrillos políticos se sospecha que Erick Lagos habría pagado para no ser mencionado en este documental, así como presuntamente compra su «libertad» y la tranquilidad de su familia durante los últimos seis años.

También en los pasillos políticos y dentro de su propio partido el PRI, se afirma que el ex secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández vive literalmente entre las sombras y se mueve entre los estados de Puebla y Veracruz, compra su seguridad y eventualmente se le ha visto en Xalapa con ropa muy sencilla, de gafas oscuras, gorra y manejando verdaderas «chatarras» para no llamar la atención en lujosas camionetas blindadas como antes lo hacía.

Entre algunos de sus ex colaboradores se dice que Lagos Hernández ha filtrado el rumor de que está muy enfermo de cáncer, pero que se trata simplemente de una coartada para «dar lástima y que le tengan consideración»

Fuentes ligadas a la revista Proceso revelan que a propósito de casos de desaparición forzada, Erick Lagos Hernández tendría mucho que aportar sobre el paradero final de Jorge Antonio Hernández Silva (a) «El Silva» presunto autor material del asesinato de la periodista Regina Martínez, ex corresponsal en Xalapa de dicho semanario político.

Cuestionado sobre el caso de la colonia Narvarte y la muerte de Rubén Espinosa, el exgobernador responde: “Aquí es de si sé o no sé. Y no sé”.

Durante siete años no ha podido ser esclarecido el móvil del asesinato, y aunque hay tres detenidos, una investigación paralela realizada por familiares de las víctimas detalla la participación de más personas en el multihomicidio y un expediente plagado de corrupción y manoseos.

Desde que ocurrió el crimen en el departamento 401, en la colonia Narvarte del alcaldía Benito Juárez, se han documentado múltiples irregularidades en torno a la investigación por la tortura y ejecución de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Martín, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.

De ¿quién fué y cómo operaba en Veracruz, Erick Lagos Hernández? ampliaremos información en próxima entrega, mientras tanto, este fin de semana, puede aprovechar para ver este documental y analizar si en su opinión resulta extraña o no, la ausencia del ex primer actor de la política veracruzana, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y hoy vive entre sombras, pero no «en la sombra».

Por Severo Mirón