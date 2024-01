Crean en Guadalajara el vestido «Legacy» con 3 mil cristales Swarovski

México.- Descubre lo que te espera el presente lunes 05 de diciembre de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto Grupo LA Provincia

ARIES

En un momento muy bueno del día podrías aprender algo importante sobre tu familia, es necesario que tengas la mente bien abierta para escuchar atentamente lo que te será informado, será algo muy bueno de descubrir.

Estás en un día muy especial para compartir con otros, especialmente con aquellos que trabajas codo a codo, día a día.

Recuerda siempre que necesitas comenzar a hacer cambios en tu relación con las personas que te rodean, no siempre las cosas serán de la forma que tú quieres, muchas veces deberás acatar las órdenes o los acuerdos que se tomen en un grupo de trabajo.

No dejes de intentar solucionar ese conflicto que tuviste con una persona muy querida para ti, es probable que no quiera disculparte, pero no dejes de pedir perdón si necesitas hacerlo.

TAURO

No dejes de salir de tu casa el día de hoy, necesitas tomar aire y ponerte al corriente con lo que pasa en el mundo. Posible pelea con la pareja el día de hoy, no digas cosas de las que después te puedas arrepentir.

Cuando dejes de comportarte de forma inmadura, entonces ahí puedes quejarte de lo que tu pareja no te está entregando, es probable que estés cometiendo errores que están comenzando a molestar al ser amado, no dejes que esto siga sucediendo.

No dejes que te pase la cuenta lo que no estás haciendo por conquistar a alguien. Tienes que comenzar a seguir mucho más tus ideas y las opiniones que tienes sobre las cosas que te suceden en la vida y lo que ves a tu alrededor.

Necesitas adquirir más conocimientos referentes a tu cultura y la historia del lugar donde vives, nunca es bueno vivir en la ignorancia sobre el pasado del lugar que ahora llamas hogar.

GÉMINIS

No es bueno que siempre estés reaccionando de forma lastimera frente a lo que te digan otros, tienes que hacerte fuerte y tomar personalidad para enfrentar a las personas que te dicen cosas que puedan herirte, no siempre estará ahí para ti alguien que pueda defenderte, tampoco es bueno mostrar siempre debilidad frente a los demás.

Tendrás un encargo muy importante que cumplir el día de hoy en tu trabajo, por lo que deberás trabajar duro para sacarlo adelante, no dejes de hacer esto, ya que te reportará grandes beneficios en el futuro.

No esperes a que una persona que ha estado mirándote te diga un cumplido, es importante que si tú también has notado su interés y tengas curiosidad por conocerle te atrevas a dar el primer paso, te enseñará carácter y te dará la valentía de poder hacer este tipo de cosas más seguido en el futuro.

CÁNCER

No importa si la persona que estás viendo ahora no tiene el tiempo necesario para ti, es probable que solo sea un momento, ya que luego tendrá todo el espacio en su vida para dártelo, no cometas el error de apresurar las cosas ni tampoco de exigir algo que no te corresponde aún.

Tienes que tomar acciones más concretas en tu vida, esto es para tener mejores opciones para el futuro, no puedes estar todo el tiempo dando palos de ciego frente a lo que va ocurriendo en tu vida.

Es un buen día para comenzar a tomar decisiones sobre lo que debes hacer en cuanto al amor de la pareja, no están pasando por un buen momento, preocúpate.

Un momento muy bueno para comenzar a pensar en el futuro laboral, no tengas miedo a correr riesgos.

LEO

Cuida tu peso, estás perdiendo forma y eso te afectará más adelante. En tu vida privada estás teniendo algunos problemas de carácter emocional, por lo que quizás no te encuentres en el mejor momento para tomar algún tipo de compromiso romántico con alguien.

Tienes la opción de amar, pero no has tomado la decisión, ya que probablemente más de una persona haya aparecido en tu vida, sigue tu corazón y tu intuición, no te equivocarás.

No te dejes llevar por las ideas de personas que no te reportan nada bueno, es probable que estés dejando que alguien te manipule o que sea dueño de tus pensamientos, recuerda tener tu propia voz y hacer las cosas que tú crees que son correctas, no dejes que alguien hable por ti, nunca.

No esperes a que las cosas se presenten solas en tu vida, debes crear las instancias para tener más oportunidades.

VIRGO

Si tienes la oportunidad de conocer gente nueva el día de hoy, trata de conseguir sus contactos, podría aparecer alguien que te ayude mucho en un proyecto futuro, no pierdas la oportunidad de dar una buena impresión a los demás, lo agradecerás más adelante.

Momento de tomar más en serio la vida familiar y lo que has construido con tanto esfuerzo junto a la persona que amas.

Puedes ya desde este momento comenzar a sentir el aroma de los frutos que comenzarás a recoger muy pronto, es probable que tengas la oportunidad de hacer real algunos proyectos que tienes en carpeta, pero que por falta de dinero quizás no pudiste hacer anteriormente.

No dejes que se te pase el tiempo antes de tomar esa oportunidad que alguien te está dando para que realices un trabajo importante, podría ser algo que te dará muchos beneficios en el futuro y tienes que responder de la mejor forma.

LIBRA

Tienes en tu mente una idea muy grande, pero tienes miedo a expresarla a llevarla a cabo, debes buscar a la gente correcta para llevar a cabo lo que estás pensando, puede ser una buena idea que busques en tus antiguos compañeros de estudio, puede haber alguien que necesite estar en un trabajo o en un proyecto interesante como el que tienes para ofrecer.

Posibilidades nuevas de comenzar un nuevo camino o de mejorar el que ya tienes comienzan a aparecer en tu vida, es un día para celebrar y para sacar cuentas alegres de lo que has vivido y lo que sigue más adelante.

Si estás en época de estudios, es muy probable que tengas que estas un poco más pendiente de exámenes y cosas que no crees que tienes que ver contigo, aprovecha este tiempo para tener buenos resultados que hace tiempo buscas.

ESCORPIO

Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan y que puedan darte lo que necesitas para llevar a cabo el soñado negocio.

Alguien podría querer entrar a tu vida y no le estás permitiendo hacer esto, será algo bueno siempre y cuando pruebes el ver si es correcto para ti.

Alguien te dará un sabio consejo el día de hoy, se trata de una persona que te conoce bien y sabe lo que necesitas escuchar y aprender. Toma más agua por las mañanas.

Es necesario que pidas disculpas a una persona a la que le has hecho daño en el amor, es muy probable que hoy quiera conversar contigo sobre esto, no dejes pasar la oportunidad de explicarle, ya que nunca debemos dejar a alguien sin decirle el porqué de nuestro alejamiento.

SAGITARIO

Siempre viene bien una salida con amigos o una pequeña reunión en tu hogar. Si estás conociendo a alguien recientemente, debes encontrar las maneras para conectarte de buena forma, es probable que estén enfrentando problemas de comunicación y que tengas que dar explicaciones por algo que has dicho sin querer.

No dejes pasar la oportunidad de conocer a alguien que te cruzarás de improviso en la calle o en alguna tienda, podría ser algo que puede tener frutos más adelante, atrévete a entablar una conversación con esa persona el día de hoy.

El amor necesita esperar un poco, tienes que solucionar algunas cosas interiores antes de involucrarte en una relación estable, piensa bien esto antes de comenzar a conocer a alguien.

Si quieres encontrar ese trabajo soñado, tienes que comenzar a moverte un poco más, es probable que estés cometiendo varios errores en la búsqueda del empleo ideal.

CAPRICORNIO

Estás olvidando las enseñanzas que te dieron tus padres o en tu educación en la infancia, esto lo podrás notar porque quizás has incurrido en algunas acciones que no pertenecen a esto, no dejes que esto siga sucediendo, siempre debemos recordar los buenos modales o el agradecimiento y humildad con el que debemos actuar en la vida, recuerda que no importa cómo nos vaya en el camino, siempre debemos recordar el lugar de donde vinimos.

Alegrías que no esperabas podrían llegar hoy. Necesitas explorar mucho más los deseos que tiene esa persona que te ha acompañado durante años, comienza a hacer las preguntas correctas y recibirás de su parte las respuestas sincerar.

El amor estuvo un tanto débil, pero ahora está tomando fuerza nuevamente, aprovecha este momento para hablar con tu pareja, podría ser una buena instancia para tomar decisiones importantes.

ACUARIO

Si puedes tomar un curso de relajación o de meditación oriental, hazlo sin darle tantas vueltas al asunto.

Reflexionar sobre tu vida y sobre las cosas que has tenido que pasar es siempre algo bueno, hoy es un buen momento para hacerlo.

El trabajo está muy bien y se proyectan buenas cosas en el futuro, no dejes que se pase la oportunidad de brillar y de liderar un grupo, algo en lo que tienes mucha habilidad.

No dejes nunca de proyectar las cosas que deseas para el futuro, estás en el momento perfecto para comenzar a desear y a decretar lo que va a suceder en tu vida, si quieres tener una casa propia, si quieres encontrar un buen trabajo, si quieres tener amor en tu vida, todo lo que desees lo puedes obtener si comienzas desde hoy a pensar de manera positiva y visualizando lo que quieres más.

PISCIS

Los fantasmas del pasado comienzan a irse y lo puedes sentir en el aire que respiras, no dejes de vivir este tiempo personal, el viaje hacia tu interior no puede esperar y necesitas darle una oportunidad en tu vida.

Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás pasando por una buen época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca, siempre es bueno comenzar de nuevo, no tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida, ahora tienes todo de tu parte para hacer de tu vida lo que quieras.

Es bueno que te concentres en lo que quieres lograr de verdad, no dejes que estar presente en los ámbitos de tu vida que necesitan atención, como el trabajo y la pareja.

Con información de Mhoni Noticias