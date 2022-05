Cual sea el motivo, asesinato de periodistas no quedará impune: CGJ

Xalapa, Ver.- Sin importar que motivó el atentado en el que perdieron la vida dos mujeres periodistas de la zona sur, este crimen no quedará impune y se dará con los responsables, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

La tarde de este lunes, después de que la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana García Olivera perdieran la vida tras ser atacadas a balazos en el municipio de Cosoleacaque, García Jiménez dio a conocer que se mantiene el operativo coordinado de búsqueda de los responsables.

«Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo: en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerarán estas agresiones cualquiera que sea la motivación. Daremos con los perpretadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad. Como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El Gobierno del Estado ya no es omiso ni cómplice. Vamos tras ellos» advirtió desde sus redes sociales oficiales.