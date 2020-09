¡Basura! Gritan aficionados del Galaxy al “Chicharito”, conforme pasan las semanas ya es mas notorio el enojo hacia el mexicano, piden de “despierte”

El mexicano o se la pasa lesionado y se la pasa caminando en la cancha, no anota goles y el Galaxy cae en la tabla de competencia.

Ya algunos aficionados se están comenzando a desesperar, y las comparaciones con Zlatan Ibrahimovic, que dejó al equipo angelino para regresar a Europa, no se dejan

esperar, y ni hablar con Carlos Vela del equipo vecino el LAFC.

En redes sociales se han manifestado en contra del mexicano ya que han manifestado para hacer goles, no para vender camisetas.

También lo han comparado con Zlatan, que a pesar de su edad, a los casi 40 años, dio más resultados que el “Chicharito”, cosa que siguen esperando el “despertar” del exgoleador del Manchester United.

“Chicharito” no está entrenando, DT. del Galaxy, Barros Schelotto confirmó que aún no puede contar con el delantero mexicano del equipo angelino.

En julio pasado, Javier Hernández sufrió una lesión en la pantorrilla, misma que amenazó con dejarlo fuera de todo el torneo ‘MLS is Back’ y en efecto, el mexicano aún no ha ni practicado con sus compañeros.

“Chicharito no está listo. No está entrenando y no sé cuándo va a estar listo”, dijo en conferencia de prensa Guillermo Barros Schelotto, entrenador del LA Galaxy.