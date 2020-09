En peligro el México vs Costa Rica, el partido programado para Octubre entre la selección “Tica” y el “Tri”, podría no llevarse a cabo ya que la Federación Costarricense de Fútbol, no ha recibido respuesta del Ministro de Salud sobre el protocolo de viaje a México.

A unos cuantos días de que deba celebrarse el duelo de carácter amistoso entre la Selección Mexicana y su similar de Costa Rica en el Estadio Azteca, la Federación de Futbol Costarricense aún no tiene certeza si podrá o no asistir al encuentro.

Rodolfo Villalobos, Presidente de la Federación de Costa Rica, puntualizó que aún no reciben una respuesta por parte del Ministro de Salud sobre la aprobación del protocolo de viaje del combinado nacional.

Es lamentable porque nosotros presentamos eso hace más de tres semanas, extraoficialmente no había problema, estábamos tranquilos. Esta es hora que seguimos buscando una respuesta, le mandé un audio a Hernán Solano (ministro de salud) y no me responde” indicó Villalobos en dicha entrevista

Dicho protocolo, conlleva a realizar tres pruebas de COVID-19, a cada jugador, además de que el vuelo de ida y vuelta sea privado, apoyado de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando toque tierras mexicanas, tendrían el mismo protocolo que la selección azteca.

Por ello el seleccionador Ronald González no ha podido entregar la lista de convocados para este encuentro, todos los jugadores serán del campeonato local. Sumado a ello, se encuentra la negativa de varios clubes de la Liga Promérica quienes perderían a sus elementos 14 días debido al periodo de cuarentena que realizarían los jugadores al volver a su país.

En peligro el México vs Costa Rica

Te puede interesar: “Tata” da a conocer a los convocados que enfrentarán a Costa Rica

Hay que puntualizar que en Costa Rica los indices de contagios han incrementado, como prueba de ello, el seleccionador de Costa Rica tuvo que suspender la convocatoria para el 14 y 16 de septiembre, posponiendolo hasta el 28 de este mes.

El último partido que disputó la selección de Costa Rica fue el pasado mes de febrero contra Estados Unidos, con triunfo por la mínima diferencia para la selección de las barras y las estrellas.