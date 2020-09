Revelan la conversación del Árbitro y el VAR en el penal de Cruz Azul, uno de los momentos más polémicos en la jornada 11 de la Liga MX, fue el penal efectuado por el “Cabecita” Rodíguez, aquí te mostramos la conversación entre en central y el VAR.

El árbitro Óscar Macías Romo en el duelo entre Cruz Azul y Mazatlán, mismo que concluyó con la victoria cementera por 3-2 gracias a dos goles de Jonathan Rodríguez y uno más de Santiago Giménez, valido el penal que reglamentariamente no debió contar.

En el inicio de la parte complementaria, cuando el delantero de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez efectuó el penal y anotará, no sin antes pegarle (con el pie de apoyo, tras su resbal´ón), el central Óscar Macías Romo, tomo la decisión de valer por bueno la anotación generando polémica días después del partido, ésta jugada fue validada por el Director de Instrucción de Arbitraje y VAR de la FMF, Arturo Ángeles.

“Ya lo consultamos. Mandamos el video y en este nos dicen que no hay evidencia clara de que se haya tocado el balón, pero que si en el caso de que hubiera sido simultáneo eso no tuvo impacto con la trayectoria del balón. Entonces, dentro del espectro de las reglas de juego, se debe dar el gol por bueno. Si hubiera sido simultáneo pero el segundo toque tiene impacto, o sea, cambia la dirección del balón, pues no se debe dar el gol”, indicó Arturo Ángeles a través del programa ‘Marcaje Personal’.