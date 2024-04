Desafíos de movilidad en comunidades de Cazones

Veracruz, Ver.- El puntualizar en discursos que su lugar de nacimiento es el estado de Zacatecas, y por lo cual ha sido atacada en redes sociales, no es algo que preocupe a la candidata de Morena, Rocío Nahle García.

La ex secretaria de Energía reconoció en rueda de prensa que no le molesta utilicen el gentilicio de su lugar de nacimiento para referirse a ella, ya que de la misma manera, hay miles de veracruzanos que están fuera de la entidad y reconocen conorgullo su estado de origen.

«A mí no me molesta que me digan que nací en otro estado porque no tiene nada de malo, aquí en mi gobierno no va a haber clasismo, no haber discriminación y no va a haber racismo, de eso me voy a encargar de trabajar todos los días. Por ejemplo, más de 2 millones de veracruzanos están fuera del territorio, y yo quiero que a esos 2 millones en donde estén los traten con respeto», puntualizó.