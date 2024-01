Detienen a presuntos responsables la desaparición de la madre buscadora, Lorenza Cano Flores

Querétaro.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aclaró que su Gobierno sí ha castigado actos de corrupción realizados en el presente sexenio.

En la conferencia matutina realizada en Querétaro, López Obrador dejó en claro este lunes que el éxito de un Gobierno depende mucho en no permitir la corrupción.

“El éxito en buena medida del Gobierno depende mucho en no permitir la corrupción, porque en no permitirla hemos ahorrado bastante, miles de millones de pesos, que antes iban por el caño de la corrupción, ahora se han liberado y se utilizan para financiar el desarrollo, se le entregan a la gente en programas del Bienestar”, puntualizó.

El mandatario mexicano enfatizó que su Gobierno ha avanzado mucho en combatir este delito, y recomendó no apegarse a lo material.

“Sí hemos podido avanzar mucho en el combate a la corrupción y no se ha permitido la corrupción, por eso es muy importante transmitir como recomendación, como consejo, pero de muy buena fe que no se debe tener mucho apego al dinero a lo material, porque eso puede ser causa de insatisfacción, puede causar infelicidad, la ambición al dinero, el corrupto no puede vivir tranquilo y no solo se afecta él, afecta a su familia”, indicó.