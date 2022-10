Detienen por intento de homicidio al ‘borracho’ conductor del Metro

Ciudad de México.– “Lamento profundamente que por segunda ocasión venga usted a mentir a las y los mexicanos y además de una manera tan ruin, a ustedes no les interesa acabar con la corrupción”, expuso la diputada federal veracruzana, Maryjose Gamboa Torales en tribuna durante la comparecencia en la Cámara de Diputados del ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex.

Maryjose Gamboa señaló: “Las buenas noticias que usted dio, sin duda lo son, pero para usted, para el señor Lozada, para el señor Herrería (….), pero no para los mexicanos”.

Cuestionó al director de Pemex sobre los moches, que siguen en Pemex a la orden del día. “Es el imperio de la corrupción y por eso le pregunto exactamente qué función tienen en Pemex, Miguel Ángel Lozada y Marco Manuel Herrerías”.

Y también le cuestionó el por qué siguen teniendo empresas fantasmas como proveedoras, por ejemplo, Ingeniería y Servicios Salamanca.

La diputada federal preguntó a Octavio Romero bajo qué concepto le pagó Pemex a Backer Hughes. “Este señor junto con el consejo de Pemex le pagó 6 mil millones de pesos por una deuda que jamás existió, y si existió le ruego director que me diga dónde puedo corroborar esa deuda, en qué página está, y cómo podemos checar ahorita mismo si le parece bien, porque debe de estar toda la información pública cómo acaban de decir sus compañeros”.

Sobre el excedente petrolero, Maryjose Gamboa dijo que el director de Pemex reconocía que la inflación no se fue a más gracias al excedente petrolero. “El excedente petrolero no es un logro ni de Pemex, ni del gobierno mexicano ingeniero, los 500 mil millones de pesos de excedente petrolero se deben a las circunstancias internacionales de la producción y economía que no tienen nada que ver con el gobierno mexicano, pero lo que sí tiene que ver es en que se lo gastó; dijo que lo destinaron para contener la inflación ¿me puede decir exactamente cuánto fue destinado para la inflación y en qué destinaron el resto del dinero?».

Con respecto al tema del huachicol, en el que el director de Pemex afirmó que ya no hay robo, la diputada dijo: “Pues mire usted hablo en términos de barriles, yo hablé en término económico; el costo fue de 300% más, de mil 700 millones a 5 mil 600 millones, y estos datos los reporta la Guardia Nacional de este país”.

Con relación a Veracruz, la diputada afirmó: “Sí, estoy aquí para representar a las y los veracruzanos que saben perfectamente bien qué es lo que pasa en Minatitlán y que nos queda bien cerquita el parque acuático Dos Bocas, perdón la Refinería, es que como sacan más agua que petróleo, pues uno creería que es un parque acuático, no una refinería, costosísima además”.

Por último la diputada dijo que el director de Pemex, Octavio Romero, insiste en su arrogancia y soberbia. “Ingeniero agrónomo haga la excepción en este gobierno para tener un gramo de vergüenza y de decencia y denuncie toda la corrupción que ocurre en Pemex, el imperio que han creado el señor Miguel Ángel Lozada y Marco Manuel Herrería, el grado de extorsión que sufren los proveedores y el grado de carencia en el que viven los trabajadores y sobre todo el grado de daño con el que lastiman todos los días este gobierno a las y los mexicanos”, concluyó.

Por Redacción Noreste