Día de la Cruz, con poca pirotecnia en Xalapa

Xalapa, Ver.– Los festejos por el Día de la Santa Cruz en Xalapa transcurrieron con escasa pirotecnia. En la ciudad poco se escucharon los cohetes característicos de esta celebración en las obras de construcción.

La prohibición del uso de la pirotecnia y la aplicación de multas que desde hace un año determinó el Cabildo disminuyó considerablemente su uso entre la población de la capital, destacó el regidor décimo segundo del Ayuntamiento, Daniel Fernández Carrión.

Este miércoles recordó que el año pasado en esta misma fecha se hizo un operativo con la policía municipal que «estuvo durísimo».

«Llegábamos a las construcciones a hacer apercibimientos con la Policía Municipal, al día de hoy estamos sorprendidos por la respuesta que ha tenido la ciudadanía, pues no hemos escuchado, al menos nosotros aquí en el centro escuchábamos durísimo el año pasado y ahora estamos a la espera de reportes. Estamos pendientes en el C2, el alcalde la semana pasada hizo una declaración de que está prohibida la pirotecnia en Xalapa» dijo en entrevista.

Los propios albañiles evitaron buscarlos y prefirieron ocupar el dinero que antes gastaban en cohetes para comprar cerveza, así lo contó Rutilio Villa:

«Para comprar cohetes tenemos que salir lejos, aquí casi no se ven, casi no se venden, solo por allá por Jalacingo, allá los hacen, por no ir hasta allá, mejor nos compramos unas caguamas».