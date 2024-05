PAN interpondrá recurso de inconstitucionalidad ante SCJN por leyes de Amparo, Pensiones y Amnistía

Boca del Río, Ver.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, mencionó que interpondrán 3 recursos de inconstitucionales, por las recientes iniciativas leyes aprobadas de Amparo, Pensiones y Amnistía.

El veracruzano calificó como un robo la creación del nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, mismo que aseguró, busca adueñarse del dinero de las personas que están inactivas en sus afores.

Sin embargo, el panista reconoció que las resoluciones de la SCJN no son rápidas y es probable que entre en efecto, aun así, se intentará que antes del 2 de julio se resuelva con respecto a la ley de Pensiones.

En todo caso, aún existe la opción de recurrir a la solicitud de fincar responsabilidad si se utiliza el recurso del Fondo de Pensiones.

“Yo mucho me temo que el dinero lo van a ocupar para distintas cosas, cuando ya fueron por ese dinero es porque ya tenían definido en qué gastarlo, en el decreto que se aprobó dice que lo pueden invertir, en qué en otras cosas, lo podrían ocupar mucho antes de que la corte diga que no lo ocupen o que no lo autorice, yo creo que nos van a dar la razón porque son recursos privados que no pueden simplemente quedárselo a la mala”.